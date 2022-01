SNL va rediffuser l’épisode de Betty White de 2010 pour l’émission de ce soir

Le décès de Betty White pleure les fans de l’actrice légendaire du monde entier. Juste avant le filles à papa 100e anniversaire de la star ce mois-ci, il a été rapporté que White était décédée paisiblement dans son sommeil le soir du Nouvel An. Depuis que la nouvelle a éclaté, les hommages des fans et des collègues ont afflué en l’honneur de l’interprète vétéran. À présent, Saturday Night Live devient le dernier à honorer le blanc.

Pour l’épisode du 1er janvier 2022 de SNL, NBC diffusera une rediffusion de l’épisode précédent hébergé par White, selon la date limite. En 2010, White avait animé l’émission pour sa première et unique fois après qu’une campagne de fans extrêmement populaire ait poussé pour que cela se produise. Elle a animé son épisode le 8 mai 2010, et à l’âge de 88 ans, cela fait d’elle la personne la plus âgée de l’histoire à animer l’émission. Comme prévu, White l’a fait sortir du parc avec son épisode et a remporté un Primetime Emmy Award pour la meilleure actrice invitée dans une série comique.

« [Stage fright] est une bouée de sauvetage car la panique qui s’installe, il faut [counteract] et vous devez maîtriser cela pour faire ce que vous faites », a déclaré White à propos de l’expérience des années plus tard dans l’émission spéciale de PBS. Betty White : Première dame de la télévision. « Donc, le trac est ce qui donne l’avantage, je pense, à une performance. »

Ryan Reynolds, qui joue le petit-fils de White dans La proposition, a déclaré à propos du travail de White dans la série : « Je ne peux pas croire que Betty ait fait SNL et à cet âge. Et non seulement SNL à cet âge, mais a pris le ballon et l’a fait sortir si loin du parc.

« Le monde a l’air différent maintenant », a tweeté Reynolds plus récemment après avoir appris la mort de White. « Elle était douée pour défier les attentes. Elle a réussi à devenir très vieille et, d’une manière ou d’une autre, pas assez vieille. Tu vas nous manquer, Betty. Maintenant tu connais le secret. »

Avant son décès, White avait prévu son 100e anniversaire le 17 janvier. Le même jour, Fathom Events organisera une célébration théâtrale pour White en projetant un documentaire sur elle, 100 ans jeune – Une célébration d’anniversaire, pour une journée seulement. Le documentaire présente de nouvelles images de White ainsi que des clips de ses plus grands moments de carrière. Beaucoup de ses amis célèbres partagent également des souvenirs de White, notamment Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick , et Jennifer Love Hewitt.

le Saturday Night Live épisode avec Betty White en tant qu’hôte sera diffusé dans le créneau horaire régulier à 23h30 et n’est pas la rediffusion habituelle qui est diffusée à 22h. Pour en voir plus de White, vous pouvez regarder Les filles d’or sur Hulu où sa série dérivée Le Palais d’Or commencera également à diffuser le 10 janvier. CMT diffusera également un marathon d’une journée de Les filles d’or le lundi 3 janvier, en l’honneur de White. Ils diffuseront des épisodes axés sur les moments les plus mémorables de Rose Nylund.





