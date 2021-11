‘SNL’ s’attaque aux manières gagnantes d’Aaron Rodgers et des républicains

Le Parti démocrate a été matraqué cette semaine après des pertes électorales symboliques mardi qui ont vu Glenn Youngkin devenir le premier républicain à remporter le poste de gouverneur de Virginie depuis 2009.

Mais « Saturday Night Live » n’allait pas s’accumuler. L’émission a porté un regard critique sur les tactiques qui ont pu s’avérer fructueuses pour les républicains, notamment en faisant des vaccinations et de la théorie critique de la race des problèmes majeurs pour les élections hors année.

L’émission s’est ouverte sur une parodie de « Justice w/ Judge Jeanine » de Fox News, avec Cecily Strong dépeignant l’animatrice Jeanine Pirro, une ardente partisane de l’ancien président Donald Trump et une critique féroce du président Joe Biden.

« La meilleure histoire de ce soir », a annoncé Pirro. « Le président est-il mort ? Politiquement, oui ».

Pirro a critiqué les mandats de vaccination de Biden, qui exigeraient que les travailleurs des entreprises américaines d’au moins 100 employés soient vaccinés contre COVID-19 ou soient testés chaque semaine, comme totalitaires.

Elle a présenté le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (joué par un Pete Davidson barbu) comme un homme qui a pris position et a dit: « Va te faire foutre la science, je connais Joe Rogan. »

Le joueur a été mis à l’écart après avoir contracté COVID-19. Il évite la vaccination et croit aux traitements alternatifs, dont certains ont été largement réfutés. Au cours de la pré-saison, Rodgers a affirmé qu’il avait été « immunisé ».

Jouant la devise du droit à l’avortement, « mon corps, mon choix », Davidson, jouant Rodgers, a déclaré: « C’est mon corps et mon COVID, vous savez, je pourrais le donner à qui je veux. »

Il a fait valoir qu’il « n’avait jamais menti » à ses coéquipiers concernant son statut vaccinal lorsqu’il « a réuni tous mes coéquipiers dans un groupe, a éloigné tous leurs visages à trois pouces de ma bouche humide » et a demandé leur confiance.

Le prochain gouverneur de Virginie, Youngkin (Alex Moffatt), a fait une apparition. Pirro lui a demandé ce qu’est la théorie critique de la race.

« C’est simple », a-t-il dit, « c’est ce qui m’a fait élire. »

Alex Moffat dans le rôle de Glenn Youngkin et Cecily Strong dans le rôle du « juge » Jeanine Pirro lors de l’ouverture à froid « Aaron Rodgers Trump » le samedi 6 novembre 2021. Will Heath / NBC

Youngkin a également déclaré que l’émergence des parents républicains en tant que force politique dans les élections des conseils scolaires, les matières éducatives et les manuels scolaires a été une bonne chose.

« Ce qui est important, ce sont les parents », a-t-il déclaré. « Tout le monde sait qu’ils devraient diriger des écoles. »

Youngkin a amené un parent, une femme présentée comme Helen (Heidi Gardner), qui a annoncé sa liste de livres qui ne devraient pas être étudiés par les écoliers américains.

Parmi eux se trouvaient « Pride and Prejudice » de Jane Austen et « The Great Gatsby » de F. Scott Fitzgerald.

« Les préjugés, c’est bien », a déclaré le parent, « mais la fierté est un terme qui a été coopté par les homosexuels. »

« The Great Gatsby », a-t-elle dit, « – trop de jazz. »

Trump (James Austin Johnson) s’est arrêté pour féliciter Youngkin, qui semblait ne rien avoir à faire avec lui, et pour exprimer des observations aléatoires qui étaient essentiellement une série de non-séquences.

« Je voulais juste féliciter Glenn Youngkin et surtout moi-même pour notre formidable victoire en Virginie », a-t-il déclaré.

Trump a déclaré avoir récemment parlé au Père Noël, qui a déclaré: « Noël est annulé, monsieur. Et j’ai dit: » Nous n’allons pas laisser cela se produire. « »

Là où l’ouverture à froid était critique à l’égard des républicains, le segment d’information « Weekend Update » n’a fait aucun effort avec Biden et ses efforts prolongés pour remporter une victoire législative majeure.

Samedi, le président a vanté l’adoption par la Chambre d’un projet de loi massif sur les infrastructures qu’il a soutenu comme une victoire tant attendue.

Mais le co-animateur Colin Jost a fait valoir que l’argent que le projet de loi débloquerait pour des besoins tels que le transport et les données à grande vitesse « devrait être suffisant pour nettoyer jusqu’à deux des salles de bains de LaGuardia ».

Et, suggérant que les médias sociaux pourraient avoir une mauvaise influence sur la politique américaine, Jost a déclaré: « Quand plus d’Internet a-t-il jamais été mauvais pour l’Amérique » alors qu’une photo des émeutiers du 6 janvier est apparue à l’écran.

Le rappeur et acteur Ice Cube (Kenan Thompson) a fait une apparition pour déplorer que son vœu de ne pas se faire vacciner lui ait coûté du travail à Hollywood.

Il a mentionné qu’il pourrait manquer des rouleaux repris dans des projets tels que « Barber Shop 4: Just a Little Off the Sides » et une préquelle de « Friday » – « Jeudi ».

« Ce mandat coûte au monde mon art », a-t-il déclaré.

Kieran Culkin de « Succession » de HBO hébergé; Ed Sheeran était l’invité musical.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.