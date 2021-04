SNL rend hommage au DMX et à l’original pas prêt pour l’écrivaine Anne Beatts

Saturday Night Live a rendu hommage au regretté rappeur Earl « DMX« Simmons avec l’original Pas prêt pour Prime Time l’écrivain Anne Beatts dans l’émission de samedi soir. Vendredi, DMX est décédé à l’âge de 50 ans à la suite d’une surdose et d’une crise cardiaque. En tant que star du hip hop populaire à travers le monde avec des tubes bien-aimés comme « Party Up (Up In Here) », la nouvelle était à la fois choquante et dévastatrice pour la famille, les amis et les fans qui avaient passé la semaine précédente à prier pour un miracle en DMX accroché à la vie sur le support de la vie.

Sur le nouvel épisode de samedi soir de Saturday Night Live, il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle de la mort de DMX n’apparaisse, car elle justifiait une mention dans le segment ouvert à froid de l’émission. Dans le morceau, Kenan Thompson, Ego Nwodim, Kate McKinnon et Alex Moffat dépeignent quatre présentateurs de nouvelles du Minnesota discutant du procès de Derek Chauvin. Après quelques querelles entre les ancres au sujet du procès, McKinnon tente de changer de sujet en faisant référence à la mort du prince Phillip en faisant remarquer: «Nous avons perdu la royauté hier».

« Oui, le rappeur DMX est mort », a répondu Nwodim, suscitant les applaudissements du public. «Je parlais du prince», nota McKinnon. Nwodim a ensuite applaudi: « Fille, Prince était mort! »

Après le segment, le nom de DMX reviendrait plus tard dans le même programme. Lorsque SNL de retour de sa dernière pause publicitaire vers la fin du spectacle, une image de DMX est apparue à l’écran en l’honneur de la légende du hip hop. Le rappeur « X Gon ‘Give It to Ya » était déjà apparu en tant qu’invité musical dans un épisode de SNL en 2000. Julianna Margulies a été l’hôte de cet épisode.

Également à la fin de la nouvelle émission, après que l’animateur Carey Mulligan ait remercié le public d’avoir regardé, l’interprète Chris Redd a brandi une pancarte manuscrite qui disait «RIP DMX». Dans le clip, que vous pouvez regarder ci-dessous, l’invité musical Kid Cudi peut également être vu se promener sur la scène vêtu d’une robe. Il s’agit en fait d’un autre hommage à une autre légende de la musique tardive, car la robe fait référence au leader du Nirvana Kurt Cobain portant une tenue similaire lorsqu’il s’est produit il y a près de trois décennies. Le 27e anniversaire de la mort de Cobain venait tout juste de passer.

Redd avait également rejoint de nombreuses autres célébrités pour pleurer la mort de DMX sur les réseaux sociaux à la suite de la nouvelle. Dans un article sur Twitter, Redd a écrit: « Mon enfance et mon amour pour la musique n’auraient pas été les mêmes sans cet homme. DMX était facilement mon artiste préféré en grandissant. J’avais tous les albums, toutes les chansons de Ryder, suivaient tous les artistes qu’il approuvait. Mec … RIP le chien. Il n’y en aura jamais d’autre comme lui. «

Mon enfance et mon amour pour la musique n’auraient pas été les mêmes sans cet homme. DMX était facilement mon artiste préféré en grandissant. J’avais chaque album, chaque chanson de ruff Ryder, suivi de n’importe quel artiste qu’il approuvait. Homme … RIP le chien. Il n’y en aura jamais un autre comme lui. pic.twitter.com/2fp2S695Az – Chris Redd (@Reddsaidit) 9 avril 2021

Après le Mise à jour du week-end segment sur SNL, une image de Anne Beatts, un long moment SNL l’écrivain décédé la semaine dernière, a été montré en silence. Interprété par Natasha Lyonne dans le film Netflix Un geste futile et stupide, Beatts avait passé des années à travailler sur SNL dans les années 1970. Inutile de dire que cela n’a pas été la meilleure semaine pour le SNL famille. Cette nouvelle nous vient de Saturday Night Live.

Sujets: Avis de décès, Saturday Night Live