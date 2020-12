SNL présente Alex Moffat comme Joe Biden après la sortie de Jim Carrey

Jim Carrey a renoncé à jouer le président élu Joe Biden Saturday Night Live, ouvrant la porte à l’acteur Alex Moffat pour lui succéder. Ces dernières semaines, Carrey avait été présentée comme Biden dans plusieurs croquis, souvent aux côtés de Maya Rudolph comme Kamala Harris et Alec Baldwin comme Donald Trump. Suggérant qu’il n’avait qu’un contrat de six semaines avec la série pour jouer Biden, Carrey a annoncé sur Twitter qu’il en avait fini avec le rôle.

« Bien que mon mandat n’ait été censé durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL … le plus grand appel du devoir de la comédie » Jim Carrey tweeté avant l’épisode de samedi soir. « J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden a été le vainqueur parce que j’ai réussi ça -. Mais je ne suis qu’un parmi une longue lignée de fierté et de lutte contre SNL Bidens! »

Des heures après, Alex Moffat a lancé sa version de Biden dans le segment ouvert à froid du nouvel épisode. Dans le croquis, Beck Bennett parodie Mike Pence en train de se faire vacciner contre le COVID. Rudolph apparaît également comme Harris, présentant Biden à sortir de derrière un rideau. C’est à ce moment que Biden de Moffat sort avec une canne et une botte orthopédique, un clin d’œil à la fracture du pied du président élu alors qu’il jouait avec son chien.

« Vous avez l’air différent, d’une manière ou d’une autre », dit Bennett comme Pence au nouveau Biden.

« Ouais. Je suis comme le colonel Sanders, chaque fois que tu me vois, je suis un gars différent », répond Biden. « Il y a de bonnes chances que cette fois l’année prochaine je sois Mario Lopez. Maintenant, où sont les vaccins? »

Biden de Moffat mentionne ensuite comment Rudolph a insisté pour qu’il se fasse vacciner également, le vice-président élu répondant: «Je m’inquiète pour vous, Joe, d’autant plus que vous êtes déjà dans un casting le jour moins 40 au bureau. «

Biden explique ensuite ses projets de constituer le «cabinet le plus diversifié de l’histoire de la politique américaine». Harris intervient en disant: « Et je veillerai à ce que Joe ne spécifie jamais ce qu’il entend par divers. C’est mon cadeau de Noël pour vous, l’Amérique. »

«Ou si vous célébrez Kwanzaa», commence Biden, incitant Harris à le précipiter hors de la scène avant que le président élu ne puisse dire quoi que ce soit de plus.

Biden a été joué par l’ancien membre de la distribution Jason Sudeikis pendant de nombreuses années SNL. Il a également été joué par des invités spéciaux Woody Harrelson et John Mulaney. Pendant ce temps, Rudolph a constamment dépeint Harris depuis l’année dernière, réussissant à gagner un Emmy pour le rôle récurrent. Quant à Baldwin, qui a également remporté l’Emmy pour son point de vue sur Trump, il a tweeté après les résultats de l’élection présidentielle qu’il n’avait jamais été «aussi ravi de perdre un emploi auparavant», suggérant qu’il pourrait également en avoir fini avec ce portrait.

Kristen Wiig a animé l’épisode de samedi soir de SNL avec Dua Lipa comme invité musical. Les autres combos animateurs et invités musicaux vus jusqu’à présent cette saison incluent Dave Chappelle et Foo Fighters, Issa Rae et Justin Bieber, et Chris Rock et Megan Thee Stallion. La saison 46 de la série reviendra avec de nouveaux épisodes en 2021. La vidéo du croquis ouvert à froid nous vient de Saturday Night Live sur YouTube.

