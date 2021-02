SNL Cold Open s’attaque à la controverse de Gina Carano

Saturday Night Live a participé à la controverse de Gina Carano ce week-end, en visant l’ancienne star de The Mandaloriantire de Lucasfilm dans le froid ouvert de la série. Mieux connu pour avoir joué à Cara Dune sur le Guerres des étoiles série, Carano a été licenciée plus tôt ce mois-ci de son rôle dans la série après des mois de publications controversées sur les réseaux sociaux. Une déclaration publiée par Lucasfilm à l’époque qualifiait le comportement en ligne de Carano d ‘«odieux».

Compte tenu de l’attention portée à la controverse de Carano ces derniers temps, ce n’était qu’une question de temps avant que l’histoire ne parvienne à Saturday Night Live. Le dernier épisode, hébergé par Bridgerton La star Rege-Jean Page, a commencé par un open open présenté sous la forme d’un nouveau talk-show lancé par Britney Spears. Le concept de la série fictive, surnommée « Oops You Did It Again », est pour les célébrités de s’excuser publiquement pour les choses qu’elles ont mal faites.

Pendant le sketch, Cecily Strong est présentée comme Gina Carano pour parler de son licenciement de The Mandalorian. Dans la vraie vie, Carano ne s’est pas excusée pour ses messages et insiste sur le fait qu’elle a été «victime d’intimidation» par Lucasfilm, arguant qu’elle a vraiment été lâchée simplement pour ses opinions conservatrices. Avec Strong faisant sa meilleure impression de Gina, Carano double avec ce point de vue dans le SNL croquis, refusant de voir pourquoi ses publications sur les réseaux sociaux étaient offensantes.

« Je suis là pour le contraire [of apologizing]«Je n’ai rien fait de mal», dit Carano de Strong, demandant à quelqu’un de lui expliquer ce qu’elle a fait et qui était si mauvais. « Je n’aurais jamais fait cette comparaison nazie si j’avais su que tout le monde allait être un tel nazi à ce sujet. »

Décriant la culture d’annulation, Gina Carano ajoute: « Et j’ai été annulé par Disney? Disney est le point culminant de la morale? Avez-vous entendu l’accent de Br’er Rabbit sur le tour de Splash Mountain récemment? »

Le SNL Le segment s’est également moqué de Ted Cruz avec Aidy Bryant dépeignant le sénateur du Texas sur le chemin du retour de Cancun, avec des cornrows et une margarita à la main. Cruz avait été fortement critiqué pour avoir quitté l’État pendant une crise de puissance qui a laissé des millions de Texans sans électricité ni eau. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (Pete Davidson), est également apparu dans le sketch aux côtés de Cruz pour aborder la récente controverse sur le fait que son administration retenait le nombre de décès dans les maisons de retraite de l’État pendant la pandémie.

Carano a peut-être disparu The Mandalorian, mais elle ne s’en va pas. L’actrice et star du MMA a déjà aligné son prochain projet, s’associant au Daily Wire de Ben Shapiro pour développer, écrire et jouer dans son propre film à venir. Aucun détail n’a encore été révélé sur le projet au-delà de l’implication de Carano, mais elle aura la liberté de faire essentiellement ce qu’elle veut. Elle parlera également longuement de son licenciement et des conséquences dans une nouvelle interview pour l’émission de Shapiro qui sortira dimanche. La vidéo ouverte à froid nous vient de Saturday Night Live sur YouTube.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Saturday Night Live