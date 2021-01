SNK présente le premier trailer du King of Fighters XV

Les meilleurs combattants se retrouvent pour distribuer des balles dans la nouvelle bande-annonce de The King of Fighters XV.

L’une des meilleures sagas de combat avec Street Fighter, Mortal Kombat et Tekken est de retour. Mai Shiranui, Kyo Kusanagi et compagnie, reviennent avec un nouvel opus numéroté qui vise à maintenir les qualités de la franchise, mais en ajoutant plus de possibilités. Voyons un aperçu avec le premier bande-annonce de The King of Fighters XV.

Comme on peut le voir dans l’aperçu, nous avons le retour au tournoi de plusieurs combattants tels que K ‘, Benimaru, Leona, Mai et Kyo entre autres. Évidemment, nous attendons beaucoup plus, mais nous n’avons aucune confirmation de la liste totale. Le dernier titre SNK utilisera le moteur Unreal et devrait être lancé cette année 2021.

Comme si cela ne suffisait pas avec ce nouveau titre, la société a préparé quelques surprises supplémentaires pour aujourd’hui avec la relance de deux autres tranches précédentes. Le King of Fighters XIV Ultimate Edition d’une part, est déjà disponible dans sa version numérique et arrivera au format physique à la fin du mois. Cela inclut tout le contenu post-lancement du jeu 2016, comme les combattants, les costumes et le reste des extras. De plus, plusieurs thèmes exclusifs ont été ajoutés pour la PS4.

D’autre part, The King of Fighters 2002 Unlimited Match revient également, avec une version bien supérieure à celle existante. Nous aurons des améliorations visuelles, de nouveaux mouvements, un mode en ligne stable et même un combattant inconnu jamais vu auparavant appelé Nameless. Bien sûr, sa date de sortie est encore inconnue bien que tout indique que ce sera cette année.

Les fans de titres de combat ont de la chance trois fois. Préparez-vous pour le tournoi le plus attendu.

Allons-y!