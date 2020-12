SNK nous donne de longues dents: ils promettent une nouvelle console pour 2021, et il y a des indications que cette Neo-Geo nous permettrait de jouer en ligne

Il y a plus d’un an, SNK a déjà indiqué qu’elle préparait une nouvelle génération de Neo-Geo, et il semble que bien que ce projet prenne plus de temps que prévu – peut-être en raison de la pandémie -, il est toujours en cours et nous verrons cette console en 2021.

Un nouveau et Un bref message sur Twitter sur le compte SNK le dit. Dans ce document, les responsables de l’entreprise disent que la console connectera les fans de la plate-forme et les passionnés de jeux sur consoles.

Jeux et boutique en ligne en vue dans le futur Neo-Geo

Il n’y a guère plus d’informations sur ce qui nous attend de cette future console à part ce petit détail dans l’image qui accompagne le tweet et qui donne l’impression que la console aura probablement une connectivité Internet Wi-Fi.

Une toute nouvelle console arrive de SNK en 2021!

Un système pour combler les besoins entre fans passionnés et passionnés de jeux sur console! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti – SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 15 décembre 2020

Cela permettrait d’élever jeux en ligne multijoueurs et magasin de jeux théoriques à partir duquel vous pouvez accéder à de nouveaux titres, mais peut-être aussi à des anciens qui pourraient être jouables par émulation sur cette nouvelle console.

Cette console est donc une alternative prometteuse qui apparaîtrait après le Neo-Geo Mini et le SNK NEOGEO MVSX de Gstone qui était également un hommage clair aux anciens jeux de cette plate-forme légendaire. Nous verrons ce que Neo-Geo nous prépare.