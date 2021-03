Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Sets Sights sur PS5, PS4 le 4 juin

Le jeu de tir à la première personne à longue portée de CI Games, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, a fixé la date de sortie du 4 juin pour PlayStation 5 et PS4, avec des précommandes déjà en cours chez les détaillants participants. Cette fois, le développeur compose la distance jusqu’à plus de 1 000 mètres, car vous «utilisez du matériel et des armes authentiques sur des cartes de bac à sable à grande échelle».

Parmi ses principaux titres, la suite promet une campagne «dramatique» se déroulant au Moyen-Orient, avec «cinq cartes sandbox distinctes présentant une variété de zones interactives entièrement accessibles que les joueurs peuvent aborder à leur guise». Vous aurez accès à un tas d’équipements et d’ustensiles différents, «personnalisables pour s’adapter à différents styles de jeu».

Comme pour la tranche précédente, les cartes sont conçues autour de la rejouabilité et vous débloquerez des récompenses pour explorer toutes vos options. La version de nouvelle génération affichera une résolution 4K native complète et offrira des temps de chargement améliorés – bien qu’il n’y ait aucune mention de la prise en charge DualSense personnalisée. Il coûtera 39,99 € / 34,99 € sur console, ce qui est un prix rafraîchissant à taper ces jours-ci pour être honnête.