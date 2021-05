Sniper Ghost Warrior Contracts 2 retardés sur PS5 uniquement en raison de problèmes imprévus

Sniper Ghost Warrior Contracts PS4

Jouez un indépendant, un tueur à gages et battez vos rivaux. Les contrats sans limite de temps, les primes et les opérations annexes offrent de nombreuses options et une grande rejouabilité pour atteindre les objectifs. Collectez des fonds et échangez-les contre des améliorations et des récompenses. Méfiez-vous des tireurs d’élite rivaux qui n'hésiteront pas à perturber vos plans les mieux préparés. Langue audio: Anglais; Langue des sous-titres: Allemand, Russe, Coréen, Chinois traditionnel, Anglais, Italien, Français, Polonais, Chinois simplifié et Espagnol Le mode Scope avancé propose l'expérience la plus intense et la plus réaliste de tireur d'élite avec un large éventail de cibles et des centaines de façons de tuer. Design retravaillé du HUD et de l'interface utilisateur du jeu avec un système de marquage tactique pour marquer vos ennemis avant leur exécution. Un arsenal de nouveaux gadgets pour jouer avec des drones, des tourelles de tireurs d'élite à distance, des bombes collantes et des gaz toxiques ! Prouvez votre discrétion avec vos attaques furtives et vos exécutions silencieuses pour être récompensé pour votre jeu stratégique et discret. Jouez en mode deathmatch en ligne avec des cartes inédites et uniques qui mettront à l'épreuve vos talents de tireur d'élite. Luttez dans les régions sauvages de Sibérie, en Russie, et combattez pour survivre à l’intensité des montagnes enneigées, des forêts luxuriantes et des bases secrètes cachées au fond de la montagne.