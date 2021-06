Sniper Ghost Warrior Contracts 2 jette enfin son dévolu sur PS5 en août

Sniper Ghost Warrior Contracts Xbox One

Jouez un indépendant, un tueur à gages et battez vos rivaux. Les contrats sans limite de temps, les primes et les opérations annexes offrent de nombreuses options et une grande rejouabilité Le mode Scope avancé propose l'expérience la plus intense et la plus réaliste de tireur d'élite avec un large éventail de cibles et des centaines de façons de tuer. Un arsenal de nouveaux gadgets pour jouer avec des drones, des tourelles de tireurs d'élite à distance, des bombes collantes et des gaz toxiques ! Prouvez votre discrétion avec vos attaques furtives et vos exécutions silencieuses pour être récompensé pour votre jeu stratégique et discret. Luttez dans les régions sauvages de Sibérie, en Russie, et combattez pour survivre à l’intensité des montagnes enneigées, des forêts luxuriantes et des bases secrètes cachées au fond de la montagne.