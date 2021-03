SNATCH DISPONIBLE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR 4K UHD 1ER JUIN

Le hit de Guy Ritchie, Arracher, fait son chemin vers la 4K UHD, le Blu-Ray et le numérique. Alors que j’ai aussi apprécié son premier film ‘Serrure, réserve et deux barils fumants‘, Snatch a été ma première exposition à Guy Ritchie et j’ai adoré. Dès que le DVD était disponible, je l’ai cassé et je ferai de même lorsque le disque 4k sera disponible. Celui-ci est un achat incontournable pour les fans du travail de Ritchie et vous pourrez en posséder un exemplaire le 1er juin. Consultez les détails ci-dessous:

Arracher – un film énervé et hilarant sur un braquage de diamant qui a mal tourné, un gitan irlandais coloré devenu chasseur de prix… et un chien très capricieux. Au cœur du gangland, deux promoteurs de boxe novices sans licence, turcs (Jason Statham) et Tommy (Stephen Graham), lancez-vous dans un combat à mains nues truqué avec le roi / méchant local et son collègue promoteur de boxe Brick TopAlan Ford). Mais tout va mal quand le boxeur gitan irlandais wildcard One Punch Mickey O’Neil (Brad Pitt) commence à jouer selon ses propres règles, et le duo se retrouve face à de nombreux problèmes. Pendant ce temps, Franky Four Fingers (Benicio Del Toro) et son diamant volé de 86 carats ont disparu à Londres. Chef honcho Avi (Dennis Farina) engage la légende locale Bullet Tooth Tony (Vinnie Jones) pour les trouver, plongeant tout le monde dans une spirale de vendettas et d’événements à double croisement, la plupart illégaux.