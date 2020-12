Snapdragon 888: des produits phares moins chers grâce à la meilleure puce?

Le fabricant de puces Qualcomm vient de présenter le nouveau Snapdragon 888. Ce chipset haut de gamme se retrouvera dans de nombreux produits phares tels que le Galaxy S21 ou le Xiaomi Mi 11 en 2021. Et comme le modem 5G est désormais également intégré sur la puce, les coûts de production des smartphones pourraient baisser.

La série Snapdragon 800 propose les chipsets Android les plus rapides de Qualcomm chaque année. Après les 845, 855 et 865, le Snapdragon 888 suit logiquement.Nous ne savons pas non plus ce que le constructeur a pensé de ce nom. Mais le nouveau chipset pourrait assurer une baisse des prix des produits phares, car Qualcomm a intégré pour la première fois un modem 5G dans la puce.

Le modem 5G migre vers la puce principale

Avec les Snapdragon 865 et 865+, qui sont toujours à jour, il y a une puce supplémentaire sur la carte mère qui fournit la connexion au réseau 5G. Les smartphones modernes atteignent également des vitesses décentes avec le modem X55, mais l’efficacité laisse clairement à désirer. La batterie dure donc beaucoup moins longtemps en fonctionnement 5G.

Cela changera avec l’intégration du modem sur la puce principale. Le processus de 5 nm utilisé réduit la consommation d’énergie tout en maintenant des performances élevées. De plus, les fabricants n’ont besoin d’acheter qu’une seule puce auprès de Qualcomm, ce qui permet d’économiser de l’argent. Nous pouvons donc espérer que ces économies seront répercutées sur le client.

Android mini grâce à Snapdragon 888?

Un autre avantage du modem intégré est qu’il prend moins de place à l’intérieur du smartphone. Ici, chaque millimètre compte pour les ingénieurs, car les appareils doivent être aussi étroits que possible. Il est douteux que le nouveau Snapdragon 888 inaugure l’ère des mini androïdes. De l’espace est économisé, mais l’iPhone 12 mini ne pourra pas non plus correspondre à l’iPhone 12 mini en 2021.

Les premiers appareils dotés du nouveau chipset Qualcomm seront produits par Oppo et Xiaomi et seront probablement présentés début 2021. Ensuite, il sera également montré si le prix baissera réellement, car jusqu’à présent, il n’y a pas de chiffres officiels sur les coûts du transformateur.