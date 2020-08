Snapchat se concentre sur la croissance et l’engagement des publicités via le portail d’apprentissage “ Snap Focus ” et les profils de marque

En plus d’introduire des cours destinés aux annonceurs et aux agences, la société donne à un certain nombre de marques la possibilité de publier du contenu permanent.

Snapchat redouble d’efforts pour attirer plus d’annonceurs et aide les marques déjà présentes sur la plateforme à se connecter avec les utilisateurs. Le mois dernier, la société a lancé Snap Focus, un portail d’apprentissage conçu pour donner aux agences et aux annonceurs une «compréhension fondamentale» de l’application. Il donne également à un nombre limité de marques un endroit pour publier du contenu permanent avec les nouveaux profils de marque – une extension des «profils publics» publiés l’année dernière pour les créateurs et les spectacles.

Mise au point instantanée

Le nouveau portail d’apprentissage de Snapchat comprend un total de six cours, tous disponibles gratuitement pour les annonceurs et les agences. «Que vous vous concentriez sur la planification et l’achat média, la planification de l’audience et des communications, la stratégie de marque ou le développement créatif, Snap Focus a quelque chose pour vous», écrit Snapchat.

Cours en ligne «Snap Focus» de Snapchat pour obtenir sa certification Snapchat Advertising Essentials

Les cours impliquent une large sélection de sujets, tous conçus pour aider les annonceurs qui ont tardé à adopter Snapchat comme canal publicitaire. Les six cours couvrent tout, de la compréhension préliminaire du fonctionnement de la plate-forme à la navigation dans le gestionnaire d’annonces de Snap et aux meilleures pratiques pour le développement de contenu.

Cours de gestion des annonces Snap Focus

Introduction à Snapchat La génération Snapchat Publicité sur Snapchat Premiers pas avec Ads Manager Bonnes pratiques créatives Mesurer et optimiser les campagnes

Les professionnels de la publicité sont invités à compléter l’intégralité de la certification en terminant les six cours – ou ils ont la possibilité de suivre des cours individuels en fonction de ce qu’ils veulent apprendre.

Snapchat Profils de marque

Cette semaine, Snapchat a mis les profils de marque à la disposition d’un nombre limité d’entreprises sur l’application. À l’instar des «profils publics» publiés l’année dernière, la nouvelle fonctionnalité offre aux marques un endroit pour héberger du contenu permanent, ce qui permet aux utilisateurs de trouver et de s’abonner facilement à leurs marques préférées.

«Avec 229 millions de Snapchatters utilisant l’application quotidiennement, cet espace pour nos partenaires est particulièrement important dans un monde où nos audiences Millennial et Gen Z peuvent être difficiles à atteindre», écrit Snapchat dans son article de blog annonçant la nouvelle fonctionnalité.

Les profils de marque comprennent quatre éléments de contenu principaux: les objectifs AR de marque, une fonctionnalité de magasin natif offrant des expériences de commerce électronique dans l’application, les points forts – un endroit où les marques peuvent présenter en permanence des clichés, des histoires, des photos et des vidéos – et des articles d’histoire. Les entreprises dotées d’un profil de marque ont également accès à des outils de gestion de contenu et de collaboration, ainsi qu’à des analyses pour les histoires qu’elles partagent.

Page de marque Snapchat

Pour l’instant, seul un certain nombre de marques ont accès à la fonction Profil de marque, notamment: Ben & Jerry’s, L’Oréal Paris, Ralph Lauren, Target et Universal Pictures. Snapchat dit qu’il prévoit d’ouvrir la fonctionnalité à plus d’entreprises plus tard cette année.

