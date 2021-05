Snapchat présente ses premières lunettes de réalité augmentée pour amener ses filtres et objets virtuels dans l’environnement réel

Dans les dernières heures, lors de l’événement annuel de la marque, Snapchat a présenté ce que sont ses Spectacles de quatrième génération. La quatrième génération de lunettes et la première réalité augmentée. Les nouvelles lunettes vous permettent de combiner la réalité virtuelle avec l’environnement réel. Bien entendu, ils ne seront distribués qu’aux « créateurs ».





Trois modèles de lunettes intelligentes avaient jusqu’à présent présenté Snapchat. Avec ses avantages et ses inconvénients, ils avaient un design similaire où le style prédominait avec une très grande caméra frontale. Dans ce cas le design est complètement différent, offrant des lunettes beaucoup plus carrées et « tech ». Sans surprise, ils ont beaucoup plus de technologie à l’intérieur.

Dans votre conception met en évidence l’utilisation d’un cadre noir épais et énorme Il contient des haut-parleurs stéréo, quatre microphones, deux caméras et un panneau tactile. Avec l’écran tactile, les utilisateurs peuvent naviguer pour modifier l’objectif disponible ou d’autres options. Ce faisant, l’effet de réalité augmentée apparaît et les utilisateurs peuvent interagir avec lui.

La technologie derrière les nouveaux Spectacles fonctionne de manière similaire à la technologie utilisée en réalité augmentée des mobiles. La différence, bien sûr, c’est qu’il n’y a pas de mobile. Les lunettes permettent de visualiser les éléments numériques dans l’environnement réel en temps réel.

Exploiter le vaste potentiel de @Se casserLa plate-forme AR de la nouvelle génération de Spectacles vous permet de superposer des objectifs directement sur le monde devant vous, pour une expérience AR immersive. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO – Spectacles (@Spectacles) 20 mai 2021

Plonger un peu plus profondément dans leur spécifications, Snapchat dit que les nouveaux Spectacles incluent des écrans 3D avec une luminosité allant jusqu’à 2000 nits. D’autres détails ont également été observés comme le fait qu’il dispose de six degrés de liberté en mouvement, un suivi automatique des marqueurs ou une latence de mouvement des photons de 15 ms.

Un produit qui ne sera pas vendu en masse

Réalité augmentée semble être la prochaine grande étape de la technologie. Différents fabricants parient dessus, mettant en avant Facebook avec sa division Oculus ou Apple avec ses efforts avec ARKit. Vous ne devez pas non plus oublier ce que fait Niantic.

Le monde à travers les nouveaux Spectacles.

Snapchat a ici une énorme expérience avec l’ensemble de son écosystème de réalité augmentée qu’il a construit ces dernières années dans son application. Cependant, ce ne sera pas avec ces lunettes qu’elles conquièrent le marché. Les verres ne seront pas mis en vente, mais ne sera proposé qu’aux « créateurs » sélectionnés de la plateforme.

Ils n’ont pas voulu expliquer pourquoi, bien qu’il existe plusieurs indices à ce sujet. Le plus important de tous est le développement de la technologie de réalité augmentée. Ces lunettes n’atteignent probablement pas un niveau de performance minimalement décent et pour lequel l’utilisateur décide de payer un prix suffisamment raisonnable. Un « test » avec un groupe d’utilisateurs sélectionné il peut aider à améliorer la technologie pour une prochaine génération.

Via | Snapchat