Snapchat paiera 1 million de dollars par jour aux utilisateurs pour des hits viraux

Snapchat arrive pour le cou de TikTok et Instagram Reels, introduisant une nouvelle fonctionnalité qui paiera en fait les créateurs pour leur contenu viral.

Comme TikTok, Spotlight est dédié au contenu vidéo vertical. Fondamentalement, ils veulent voir vos défis de 60 secondes, vos sketches, vos mèmes et votre contenu viral hilarant. Jusqu’à la fin de 2020 (et jusqu’en 2021, en cas de succès), Snapchat offre 1 million de dollars entre les créateurs les plus populaires de l’application par jour, donc si votre vidéo devient virale, vous pourriez gagner une part importante de l’argent.

Spotlight se déploie dans 11 pays (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Suède, Danemark, Allemagne et France) à partir de lundi (23 novembre), avec d’autres pays devant être ajoutés.

Vous n’avez pas non plus besoin d’avoir des millions d’abonnés pour obtenir une part du gâteau. Le montant que les utilisateurs de Spotlight reçoivent est basé sur des vues uniques, ce qui signifie que si votre vidéo virale est populaire pendant plusieurs jours à la fois, vous pouvez en fait gagner de l’argent plusieurs jours après sa publication.

Pour gagner de l’argent, les Snaps que vous soumettez à Spotlight doivent suivre les directives et les conditions de contenu de Snapchat. Vous devez également avoir 16 ans ou plus.

En gros, cela ressemble beaucoup à TikTok. Cependant, contrairement à TikTok, les vidéos Spotlight n’auront pas de section de commentaires publique et tous les profils sont privés par défaut, de sorte que les utilisateurs de Snapchat peuvent toujours garder leurs comptes privés et publier du contenu.

