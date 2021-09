10 sept. 2021 13:15:13 IST

Snapchat a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Birthday Mini pour que les utilisateurs souhaitent souhaiter un anniversaire à leurs proches. La fonctionnalité permet aux gens d’envoyer des messages d’anniversaire amusants et des salutations à d’autres et même d’obtenir des rappels de leurs anniversaires. Avec cela, les utilisateurs peuvent également recevoir des messages d’anniversaire personnalisés et des salutations d’autres personnes. Les vœux d’anniversaire comprendront également des autocollants spéciaux et des lentilles uniques que les gens pourront s’envoyer.

Snapchat affichera désormais les anniversaires à venir et récents et même les anniversaires basés sur les signes du zodiaque. C’est un peu comme la façon dont Facebook affiche une liste des anniversaires de personnes qui sont passés ou qui sont attendus bientôt.

La fonctionnalité permet également aux utilisateurs de compter leurs anniversaires « à la seconde près ! »

Il est suggéré que les personnes qui ont rendu leur anniversaire visible sur Snapchat sera inclus dans Birthdays Mini. Snapchat garantit que cette fonctionnalité n’affichera pas leur année de naissance ou leur âge. Il ne sera visible que par l’utilisateur.

La fonctionnalité, conçue par Snap, sera disponible pour les utilisateurs du monde entier à partir d’aujourd’hui. Voici comment y accéder.

Comment utiliser la fonction Birthday Mini sur Snapchat

Étape 1 : dirigez-vous vers l’application Snapchat sur Android ou iOS Étape 2 : Maintenant, dirigez-vous simplement vers n’importe quel chat et cliquez sur l’icône de fusée pour trouver le Mini Étape 3 : Anniversaires Mini peut également être trouvé via la barre de recherche

Le Mini Anniversaires s’ajoute aux Minis et Jeux existants qui sont disponibles dans le Snapchat application. Ceux-ci offrent aux gens des moyens amusants de vivre une expérience sociale avec des personnes qui ont quelque chose en commun.

Il y a un certain nombre de Minis et de Jeux sur Snapchat y compris Ludo Club, Word Blitz, Prediction Master, Headspace, et plus encore.

