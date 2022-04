Snapchat a lancé une caméra selfie volante qui vous suit de manière autonome

Partager

Pixy est le nouveau drone autonome de Snap : il peut prendre des photos et des vidéos de vous automatiquement tout en vous suivant.

Instantanél’entreprise à l’origine du populaire réseau social Snapchat, se définit comme une entreprise de caméras qui veut réinventer la caméra pour changer la façon dont les gens communiquent. Pour cette raison, ces dernières années, il a inventé des propositions telles que Lunettes de vue.

Maintenant, vous voulez aller plus loin avec lutinsun mini-drone autonome avec une caméra intégrée, qui vient avec l’idée de devenir le support nécessaire pour toutes vos aventures, pouvant prenez des photos et enregistrez-vous sans que vous n’ayez rien à faire.

Voici Pixy : le mini-drone autonome de Snap avec caméra intégrée

pixie est un peu drone de poche. Il a des dimensions très compactes, et possède quatre hélices qui lui permettent de flotter, orbiter autour de vous ou vous suivre partout où vous allez. Aussi, puisqu’il s’agit d’un drone autonome, vous n’avez besoin d’aucun type de télécommande. Pour terminer l’enregistrement, il vous suffit de mettre votre main ouverte sous le drone, et il « atterrira » automatiquement dessus.

Les vidéos et photos capturées par le drone sont Transférez et enregistrez automatiquement dans Snapchat Memories, et plus tard, les outils d’édition inclus dans l’application peuvent être utilisés. Sont également inclus certains modifications intelligentes avec lequel tirer le meilleur parti des créations réalisées avec Snap Pixy.

Concernant ses spécifications, Pixy s’équipe d’un appareil photo de 12 mégapixels qui vous permet de capturer des vidéos à une résolution de 2,7K. De plus, il pèse 101 grammes et dispose de batteries interchangeables, ce qui devrait suffire à quelques huit vols avec une seule charge.

Le nouveau drone de Snap peut être acheter au prix de 229,99 €, et ne sera initialement disponible qu’aux États-Unis et en France. De plus, sa disponibilité sera limitée. Une fois son lancement effectué, il peut être acheté via la boutique en ligne officielle de Snap.

