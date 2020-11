Snake Eyes Star Henry Golding taquine une histoire imprégnée de samouraïs avec l’espoir d’une franchise

Œil de vipère La star Henry Golding promet que le film offre quelque chose de nouveau, tout en espérant qu’il lance une nouvelle franchise GI Joe. 2020 a jeté le monde dans une boucle et l’industrie du divertissement tente toujours de trouver comment s’adapter et passer à autre chose. Cela étant dit, Paramount a organisé un test de dépistage pour Œil de vipère en août, lorsque Golding a pu voir le film pour la première fois. «Nous avions nos propres coins du cinéma parce que vous devez passer par les processus», dit Golding. « Vous devez le voir et le tester et obtenir une réaction et des notes de tout le monde. »

Henry Golding a été vraiment impressionné par la coupe de Œil de vipère qu’il a vu au cours de l’été. L’acteur a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux, en notant: « Vous êtes pour quelque chose de fou, je ne peux pas attendre que vous ayez tous votre mits sur cette bête. » GI Joe les fans étaient enthousiasmés par le battage médiatique, mais maintenant l’attente s’installe. Golding a révélé un peu de ce à quoi les fans peuvent s’attendre lorsque le film s’ouvre en 2021. Il avait ceci à dire.

« Je pense que le cœur de l’histoire est vraiment qui est Snake et son parcours en tant que personne, vraiment. Comprendre ses motivations … Je ne peux pas en dire trop, mais il se concentre vraiment sur une seule personne au lieu d’avoir 20 personnes. à l’écran et comprendre le fond. Nous commençons par le début. Et, espérons-le, cela lance une franchise incroyable. «

Il semble qu’Henry Golding jette une nuance subtile aux studios Marvel et à DC pour avoir bourré leurs films d’une tonne de personnages. Bien que ce ne soit peut-être pas le cas, l’acteur a veillé à faire comprendre que ce film aura Œil de vipère comme son objectif principal. Robert Schwentke a réalisé le film et Golding n’avait que de grandes choses à dire à son sujet. Il explique.

« Robert est un énorme cinéphile japonais, tout de [Akira] Kurosawa aux phénoménaux westerns spaghetti des films de samouraï. Il est tellement accro à cette histoire et nous voyons certaines de ces scènes. Avec certaines scènes de combat, il y a des séquences de chimbara. Une grande attention aux détails culturels a été mise dans ce film. Il n’y a pas beaucoup de films autorisés à tourner au Japon et nous sommes allés dans des endroits incroyables. L’authenticité est là. «

Le monde a beaucoup changé depuis que Henry Golding a enveloppé la photographie principale sur Œil de vipère. «C’est toujours étrange de sortir des grosses productions», se dit-il. « J’étais sur Œil de vipère pendant environ six mois. Nous étions à Vancouver avant le Japon. « En raison de la crise de santé publique, la vie de Golding a pris un grand tournant. » Passer de 100 milles à l’heure à un arrêt complet et sans issue, c’est assez choquant. Mais nous avons vraiment aimé explorer la Californie. «

Henry Golding est fier du film et du fait que son opinion a été écoutée tout en travaillant sur Œil de vipère. «Tous les producteurs de Paramount ont vraiment écouté mon opinion, l’opinion des autres, et je pense que c’est pour cela que ça va être si spécial», dit-il. «Cela a certainement été un défi de créer quelque chose de nouveau et de nouveau, mais je pense que nous l’avons définitivement atteint. Œil de vipère devait ouvrir dans les salles en mars, mais il a ensuite été retardé jusqu’en octobre de cette année. Maintenant, le film ouvrira le 22 octobre 2021, tant que tout se passera bien. L’interview avec Henry Golding a été réalisée à l’origine par Entertainment Weekly.

