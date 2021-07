Snake Eyes : le premier grand échec de Marvel ?

Baby Groot Pot de Fleur - Figurine pour Plantes et stylos - Parfait comme Cadeau - Je s'appelle BÉBÉ Groot

Joli pot de fleurs en forme de bébé Groot. Groot traité en détail avec une belle apparence de bois, une protection spéciale des plantes à travers le trou contre l'engorgement et la pourriture des racines Groot figurine : Décoration d'aquarium pour l'intérieur et l'extérieur Groot le plus stable : 16cm de haut et plus de 260g de Groot pot de fleurs lourd pour plantes ou stylos Groot pot de fleurs : Livraison par Amazon Prime & contrôle qualité en Allemagne par la marque Tiefpreiskeller