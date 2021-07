Snake Eyes devient grand dans l’affiche IMAX exclusive de GI Joe Origins

Avant sa première dans les cinémas du pays le 23 juillet, nous sommes heureux de dévoiler une affiche exclusive pour la sortie IMAX du film attendu. Selon le communiqué de presse, le communiqué IMAX de Œil de vipère sera « remasterisé numériquement dans la qualité d’image et de son de l’expérience IMAX avec la technologie exclusive IMAX DMR. Les images d’une clarté cristalline, associées à la géométrie de théâtre personnalisée d’IMAX et à un son numérique puissant, créent un environnement unique qui donnera au public l’impression d’être s’ils sont dans le film. »

Diverses bandes-annonces et aperçus de Snake Eyes ont été publiés ces derniers mois. La nouvelle affiche de la sortie IMAX met le GI Joe le masque du héros à l’avant et au centre, bien que le film donne aux fans un aperçu derrière le masque du parcours du personnage sur la façon dont il y est arrivé. C’est particulièrement excitant pour de nombreux fans de longue date de la franchise, car Snake Eyes a longtemps été le plus mystérieux GI Joe personnage, de sorte que le nouveau film pourrait apporter des réponses à de nombreuses questions de longue date.

Robert Schwentke dirige Œil de vipère sur un scénario d’Evan Spiliotopoulos, Joe Shrapnel et Anna Waterhouse. Brian Goldner, Erik Howsam et Lorenzo di Bonaventura ont produit. Le film met en vedette Henry Golding comme une version non masquée du favori des fans titulaires de GI Joe, comme Œil de vipère est une préquelle qui sert d’histoire d’origine pour le personnage. Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving et Iko Uwais sont également à l’affiche.

Koji incarne Storm Shadow, un membre du frère d’armes de l’Arashikage et de Snake Eyes qui deviendra finalement son ennemi juré. Une ligne de connexion pour le film se lit comme suit: « Un mystérieux combattant solitaire, connu uniquement sous le nom de » Snake Eyes « , est accueilli et entraîné par un ancien clan ninja japonais appelé l’Arashikage, mais sa loyauté est mise à l’épreuve lorsque des secrets de son passé sont révélés, alors qu’il va finalement sur le chemin pour devenir le célèbre GI Joe héros. »

Il s’agit du troisième volet de la GI Joe série de films lancée en 2009 avec le titre original G.I. Joe: L’élévation du cobra. La suite G.I. Joe: Retaliation suivi en 2013, avec ces deux films mettant en vedette Ray Park dans le rôle d’un Snake Eyes plus âgé. Bien qu’il y ait eu des rapports de Œil de vipère obtenant sa propre suite, le producteur Lorenzo di Bonaventura a déclaré en mai qu’il y avait plusieurs scripts en développement pour GI Joe 3.

« Certains scripts sont actuellement en cours de développement », a déclaré Bonaventura à Entertainment Weekly. « La vérité, c’est que cela aurait pu passer en premier si nous avions obtenu un bon scénario, mais nous avons eu du mal. Pendant que nous nous débattions, un très bon Œil de vipère scénario. »

Il ajouta: « [There’s] absolument aucun doute [G.I. Joe 3 will happen]. Nous voulons bien faire les choses. À quelle vitesse? Il y a toujours une question, mais non, il y a absolument un engagement de Paramount pour obtenir un autre Joe opérationnel. »

Œil de vipère devrait être ouvert dans les cinémas IMAX à l’échelle nationale le vendredi 23 juillet. La nouvelle affiche IMAX pour le GI Joe prequel nous vient de Paramount Pictures. Vous pouvez obtenir vos billets IMAX ici : IMAX.com.

