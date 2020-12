Snai Down, le site de paris et l’application sont hors de portée depuis des heures

C’est un mystère quant à ce qui se passe sur le site Web et l’application Snai dédié aux paris sportifs, qui existent depuis plus de 24 heures totalement inaccessible. La page Web de l’entreprise n’est en fait pas disponible pour ce qui semblait initialement être des opérations de maintenance; au cours des dernières heures, cependant, la même société a nié travailler sur une mise à jour du site, ajoutant seulement dans l’après-midi du lundi 28 décembre qu’il était touché par une attaque de hacker.

Les problèmes sur le portail

Tout a commencé le matin du dimanche 27 décembre avec les premiers rapports selon lesquels ils ont donné le site comme en maintenance – un message apparaissant sur la même page d’accueil que le portail de paris, mais qui a maintenant été modifié. La communication précisait que les opérations concernaient tous les produits du groupe, y compris l’application smartphone, et qu’elles n’impliqueraient que quelques minutes de désagrément. Les choses ils sont allés différemment, et plus d’un jour après les premiers dysfonctionnements le seul changement a été enregistré dans le message d’erreur affiché par le site du groupe, qui ne parle plus de maintenance mais se lit uniquement: « Chers utilisateurs, nous travaillons à restaurer le plus rapidement possible tous les services. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée « .

Les comptes sont en sécurité

En attendant, les protestations sur les réseaux sociaux des parieurs se sont également accumulées à l’adresse du compte officiel de l’entreprise, mais heureusement les comptes des utilisateurs ne semblent pas menacés. Snai, après des heures de silence sur ses canaux officiels, a précisé que les problèmes subis par la plateforme ne concernent que la partie du portail qui est en contact direct avec les visiteurs. Étant donné que l’argent des utilisateurs n’est pas en danger, cependant, le mystère demeure quant à ce qui a déclenché le ralentissement de ces heures, d’autant plus que le problème est de demander aux techniciens un nombre d’heures hors du commun.

L’attaque des hackers

Après les premières heures pendant lesquelles Snai n’est pas dans les détails sur la nature du problème affectant ses serveurs, cet après-midi la société a émis une note dans lequel il communique qu’il a fait l’objet d’une attaque de hacker « par des inconnus ayant causé le dysfonctionnement du site snai.it et des applications de jeu ». Le groupe a également déclaré que « sur la base de ce qui ressortait des activités d’analyse et de restauration en cours, l’hypothèse d’une intrusion dans les comptes de jeux ainsi que l’extraction de données est exclue ».