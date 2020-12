Snai down, aujourd’hui il est impossible de s’authentifier: « Mauvais paramètres d’entrée »

C’est une fin d’année amère pour ceux qui aiment les paris sportifs et utilisent habituellement les services Snai pour le faire. Aujourd’hui, jeudi 31 décembre, le portail de l’entreprise italienne est toujours inutilisable après les inefficacités qui l’ont impliqué pendant plus d’une journée complète le week-end dernier. Cette fois, en réalité, le site du groupe peut être visité: ce sont ceux qui sont impossibles opérations d’authentification aux comptes (et donc du jeu) qui, selon les rapports des utilisateurs, renvoient en conséquence un message indiquant « Paramètres d’entrée incorrects ».

Les rapports du problème ont été reçus comme d’habitude sur deux canaux principaux. Le premier est le portail Downetector.com, qui a précisément pour but de servir de caisse de résonance aux utilisateurs qui rencontrent des problèmes sur les plateformes et les services en ligne; selon le site, les dysfonctionnements ont commencé peu après 8h30 ce matin, et n’ont pas encore été résolus. Le deuxième canal est évidemment Twitter, où les utilisateurs mécontents du site commencent à articuler les premières protestations – également par rapport au fait que d’autres perturbations se sont produites il y a seulement quelques jours.

En fait, entre le dimanche 27 décembre et le lundi 28, Snai s’est retrouvé au centre de problèmes que l’entreprise expliquait plus tard dérivé d’une attaque de hacker. Malgré le site inaccessible, le groupe avait rassuré les utilisateurs sur la sécurité de leurs comptes puis repris les activités à partir de lundi soir. Les problèmes ne manquaient pas même dans les jours suivants, à tel point que Snai en ligne a plus récemment précisé qu’il faudrait un certain temps avant que la situation sur le portail ne redevienne normale: «La protection de nos utilisateurs – nous lisons dans les tweets envoyés par la société – est l’objectif principal de toute opération de suspension et de récupération « .

Cependant, les inefficacités qui sont enregistrées aujourd’hui ne semblent pas être quelque chose de physiologique, ne serait-ce que pour le nombre de rapports qui concernent le site: par rapport aux dernières 24 heures, le portail Downdetector.com a à lui seul en fait, un pic a été signalé précisément à ces minutes. Une possibilité est que le groupe tente de restaurer ou de renforcer le processus d’authentification de ses systèmes, alors que jusqu’à hier, il a peut-être travaillé sur d’autres aspects de la sécurisation du portail.