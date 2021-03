SMT III: Nocturne HD Remaster Daté du 25 mai sur PS4

Belle joyeusement, voici la date de sortie occidentale de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sur PlayStation 4. Il sortira le 25 mai 2021, avec le jeu disponible en pré-commande sur le PS Store dès maintenant. La version de base coûtera 44,99 € / 49,99 € tandis qu’une édition numérique de luxe, qui comprend quatre jours d’accès anticipé, est au prix de 54,99 € / 69,99 €. La version japonaise aurait été livrée avec quelques problèmes techniques, alors espérons que ceux-ci ont été nettoyés pour la version occidentale.

Le directeur d’ATLUS, Kazuyuki Yamai, a un message spécial pour tous # SMT3 Ventilateurs! Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster arrive sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam le 25 mai 2021. Précommandez maintenant: https://t.co/mvmrIhWslG pic.twitter.com/56l8ZXrjH9 – ATLUS West officiel (@Atlus_West) 19 mars 2021

Le Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster comprend des modèles et des arrière-plans 3D remasterisés, plus de paramètres de difficulté, la possibilité de sauvegarder votre jeu quand vous le souhaitez (c’est une fonctionnalité authentique?) Et un son exprimé. Vous pourrez choisir entre la voix off japonaise ou anglaise. En plus d’avoir accès au remaster quatre jours plus tôt, la version à 54,99 € / 69,99 € comprend également le pack Maniax, le pack de cartes Mercy et Expectation, le pack BGM Shin Megami Tensei et le mode de difficulté Miséricordieux.

