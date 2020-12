Smoove L nie que ses barres « Demons & Devils » étaient un Diss à la fumée pop

Il dit qu’il n’a écrit les paroles de personne et rejette les réseaux sociaux qui tentent de dresser les rappeurs les uns contre les autres.

En haut de l’année, Casanova a lancé 2020 avec son morceau produit par Cash Cobain «D&D» ou «Demons & Devils», avec Fivio Foreign et Smoove L. Bientôt, il y avait des chuchotements sur la chanson, en particulier sur une ligne qui certains prétendaient que Smoove L prenait un coup à Pop Smoke. « Ne devrait pas le laisser mettre la batterie dans ton dos / Parce que ça t’a fait cl-cl-cl-cl-clappé / Et je suis avec ces démons, c’est un fait quatre sur la carte, j’ai mis le BKNY sur mon dos (j’ai mis les quatre sur la carte)«La théorie a été rejetée par beaucoup parce que Fivio Foreign, un bon ami de Pop’s, était sur la piste, mais quand même, les gens ont essayé de la transformer en rap beef.

Dans une récente interview avec VladTV, Smoove L a été interrogé sur ses paroles et si elles s’adressaient ou non au regretté rappeur. « Nan, c’est juste moi qui rappe, » répondit-il. Vlad voulait confirmer qu’il n’y avait pas de vérité dans les rumeurs, et Smoove L l’a nié une fois de plus. « [Social] homme des médias, vous voyez comment 2020 est. Vous voyez les médias sociaux … vous ne pouvez pas vraiment être sur les médias sociaux. Je n’aime pas vraiment – je suis dehors, dans la vraie vie, dans la vraie vie. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux comme ça. Les réseaux sociaux, ils remuent beaucoup de merde, vous savez ce que je dis. Essayer de faire cuire de la merde. «

Vlad a de nouveau dit qu’il y avait des articles qui le peignaient comme s’il y avait une sorte de bœuf, et L s’en est tenu à sa réponse et a déclaré que ses paroles ne visaient personne. On a demandé au rappeur s’il ressentait une certaine manière à propos de Pop Smoke « de sauter sur le rythme de Gotti », et Smoove L a répondu « Non ». Il a ajouté: « Je ne faisais même pas vraiment attention à Pop Smoke comme ça. »

« Je suis vraiment enfermé », continua Smoove L. « Je suis en studio tous les jours. J’essaye d’avoir ma propre merde. C’est à peu près tout. » Découvrez son déni complet ci-dessous.