Smoke and Mirrors: La bande-annonce de l’histoire de Tom Savini célèbre le sultan des éclaboussures d’Hollywood

Préparez-vous à dépoussiérer votre Spectacle d’horreur Cassette VHS et préparez un pot de café, ce documentaire vous fera dormir toute la nuit en regardant vos films d’horreur préférés de la jeunesse à nos jours. La nouvelle bande-annonce de Smoke and Mirrors : L’histoire de Tom Savini nous emmène dans le passé hanté de la mémoire à partir de l’effet convaincant de coup de poignet dans les scènes d’ouverture de George A. Romero Martin au programme d’effets de maquillage spéciaux de Savini. Mettez vos associés dans le gore !

Les fonctionnalités de la doc Tom Savini, Danny McBride, Robert Rodriguez, Danny Trejo, Alice Cooper, Greg Nicotero, Tom Atkins, Corey Feldman, et plus encore. Le film revisite les humbles débuts de Tom Savini en collaboration avec le cinéaste de Pittsburgh George A. Romero, y compris Martin, Aube des morts, Le jour des morts, Spectacle d’horreur, et Singe brille. Nous en apprenons également plus sur les effets spéciaux et le maquillage utilisés dans des classiques cultes comme Le massacre à la tronçonneuse du Texas 2, vendredi 13 (I-IV), Maniaque, La combustion, et Le Rôdeur.

Savini a été franc sur la façon dont ses expériences au Vietnam ont influencé ses effets de maquillage. Lorsqu’on lui a demandé, il explique : » On me pose souvent cette question. J’ai vu beaucoup de gore anatomiquement correct de première main et je pense que la partie la plus importante était que si nous créons un cadavre ou une situation, il y a un certain sentiment que vous obtenir de voir la vraie chose. Si je crée un effet sanglant et que je n’ai pas le même sentiment quand j’ai vu la vraie chose, je ne suis pas satisfait. » Vous savez ce masque effrayant que nous venons de voir pour The Black Phone ? Tu l’as deviné! Savini !

Les fans ont immédiatement reconnu son travail, en disant « Comme c’est drôle, j’ai pensé que cela pourrait être votre travail à la minute où j’ai vu l’affiche en ligne. » Montrant qu’il nous fait peur depuis notre naissance, « Toi et @scottderrickson travailler sur quelque chose me donne des frissons de la meilleure des manières. Savini, tu es un vrai artisan. Scott, tu es un réalisateur incroyable ! Je suis toujours en colère. vous n’avez pas pu faire Dr. Strange 2. » Et, « Ça a l’air effrayant comme un bon pote, c’est un super boulot, comme toujours, tu es l’homme »

Il a été directeur du programme d’effets spéciaux de maquillage Tom Savini au Centre d’éducation Douglas pendant près de deux décennies. Son mantra est : « Qu’est-ce que j’ai besoin de voir pour me faire croire que ce que je vois se produit vraiment ? » Et ensuite, vous montrez cela à un public. »

Tu veux changer de majeure maintenant, n’est-ce pas ?

« Peut-être qu’il n’y a pas de programme au monde plus défini par les gens qui le composent, ou par l’esprit, l’énergie et l’imagination qu’ils incarnent. Emmenez votre imagination là où elle n’est jamais allée auparavant ! Rejoignez les milliers d’étudiants du monde entier qui vous êtes embarqué dans le voyage qui est… Le programme d’effets spéciaux de maquillage de Tom Savini. Vous avez toujours su que vous étiez différent. Et vous écoutez enfin la petite voix à l’intérieur de vous – la voix de la raison créative. Maintenant, laissez-nous vous aider vous perfectionnez vos compétences pendant que nous vous enseignons comment donner vie à vos dessins et à vos cauchemars. »

Smoke and Mirrors : L’histoire de Tom Savini a été produit par Andy Westfall et Jason Baker. Découvrez-le, directement en VOD à partir du 19 octobre.

Sujets : Fumée et miroirs