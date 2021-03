Smiths Song Tape Puzzles fans

Une nouvelle bande-annonce a été partagée pour le prochain film basé sur la musique de Les Smith, Voleurs à l’étalage du monde, qui a déconcerté les fans du groupe.

‘Shoplifters of the World’ est centré sur un groupe d’amis qui sont de grands fans du groupe dirigé par Morrisey. Après la séparation du groupe en 1987, l’un des personnages reprend une station de radio exigeant qu’ils jouent des chansons des Smiths.







Une fois la première bande-annonce du prochain film partagée, avant sa prochaine première, les fans du groupe de Manchester ils ont montré leur horreur à ce qu’ils ont vu.

Les stars des « voleurs à l’étalage du monde » Joe manganiello, Ellar Coltrane, Helena Howard Oui Elena Kampouris, alors qu’il était écrit et réalisé par Stephen Kijak.