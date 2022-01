Smiling Friends Episode 8 Date de sortie, distribution et équipe, bande-annonce, où regarder

Smiling Friends est la série la plus récente de l’excès de programmation unique d’Adult Swim. La date de sortie de l’épisode 8 de Smiling Friends est le 10 janvier 2022. Compte tenu de la bande-annonce, l’émission correspond au ton étrange mais insouciant de l’organisation, avec ses zingers amusants et surprenants et ses traces d’humour grossier d’autres postes de tente d’association comme Ricky et Morty et Aqua Teen Hunger Force est connu pour.

La date et l’heure de sortie de l’épisode 8 de Smiling Friends révélés

Les observateurs peuvent à peine imaginer comment cette série de dramatisation nous a emmenés dans l’excursion jusqu’à ce que tout le monde soit tellement amoureux de la série et des acteurs principaux. Amis souriants, l’épisode 8 devrait sortir le 9 janvier 2022, quelques mois après avoir repoussé le calendrier de sortie à 2022.

L’épisode pilote a circulé le 1er avril 2020, en tant que pièce de l’occasion annuelle du poisson d’avril d’Adult Swim, à côté d’une autre œuvre de Cusack, YOLO: Crystal Fantasy. Cette série a été créée le 9 janvier 2022. La date de sortie de l’épisode 8 d’un ami souriant est le 10 janvier 2022 et l’heure n’a pas encore été révélée.

La date de sortie de l’épisode 8 de Smiling Friends est déjà annoncée et le compte à rebours a été activé. Nous avons déjà mentionné la date de sortie de l’épisode 8 de l’ami souriant. Le début est commencé pour les fans de ce premier album.

Spoilers of Smiling Friends Date de sortie de l’épisode 8

Sa série sera une courte histoire pleine d’énergie qui commence avec une organisation dont la mission est de répandre la joie autour de ses clients. Quand il y avait une femme qui était contrariée par son enfant qui continuait à être pitoyable, elle s’est ensuite rendue dans cette société de production Happy, mais ce sera un moment mystique majeur de l’histoire. Et si on s’accrochait pour cette série très animée car le tic-tac du commencement a déjà commencé.

Cast and Crew Smiling Friends Episode 8 Date de sortie

Zach Hadel comme Charlie / Glep / Boss Baby / La mère de Desmond / divers Bliblies

Michael Cusack comme Pim / Pim’s Sister / Alan / Pim’s Dad / Pim’s Mom / divers Bliblies

Mike Stoklasa dans le rôle de Desmond

Mick Lauer

David Dore comme Party Bro

Erica Lindbeck

Chris O’Neill

Hans van Harken

Josué Tomar

Rodrigo Huerta

Où regarder l’épisode 8 de Smiling Friends ?

Nous pouvons regarder notre série d’émissions chérie Smiling Friends Episode 8 Date de sortie sur Adult Swim Network. De nos jours, le Web a permis aux téléspectateurs d’accéder à n’importe quelle série de dramatisation via différents modes d’étapes en ligne de n’importe où et n’importe quand, comme Hulu, DirectTV, alingTV, YotubeTv, etc. L’accessibilité de cette série d’émissions sur les scènes Web changera selon les paramètres régionaux, nous devons donc déterminer si elle est accessible ou non à regarder dans notre pays.

