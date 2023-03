Smile : le film d’horreur le plus réussi est déjà en streaming

Paramount+

Smile a été couronné film d’horreur le plus réussi de 2022 et est désormais disponible en streaming.

©IMDBSmile met en vedette l’actrice Sosie Bacon

Fini le temps où il fallait attendre même des années pour voir les films après leur passage dans les salles et maintenant Le film le plus réussi et le plus terrifiant de 2022 est désormais disponible en streamingvous n’aurez donc plus à attendre pour voir sourire soit Sourire.

Synopsis officiel de Smile : « Après avoir été témoin d’un incident étrange et traumatisant avec un patient, le Dr Rose Cotter (Sosie Bacon) commence à vivre des événements terrifiants qu’elle ne peut expliquer. Alors qu’une peur écrasante commence à affecter tous les aspects de sa vie, Rose sera forcée d’affronter son passé troublé afin de survivre et d’échapper à sa nouvelle réalité terrifiante.« .

Le scénario du film, réalisé par Parker Finn, a été écrit pendant la pandémie, donc montre la peur de l’inconnu et des sentiments mitigés, en plus de l’isolementselon le réalisateur.

+ Où regarder Smile, c’est sur Netflix ?

Il existe plusieurs options pour regarder la bande en streaming, l’une d’entre elles via la plateforme Paramount+ et l’autre est l’acheter ou le louer sur YouTube. La bande a été la plus réussie du genre horreur de 2022, comme Il a rapporté 22 millions de dollars à son ouverture. et après 216,1 millions dans le monde.

Le casting du film est composé de Sosie Bacon, Jessie T Usher, Kyle Gallner, robin weigert, Caitlin Stasey, Kal Penn, Rob Morgan, Gillian Zinser, Judy Reyes, Jack Sochet, nick arapoglou, Perry fort, Matthieu Agneau et Dora baiserentre autres.

