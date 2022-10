Smile détient la première place au box-office en tant que chars d’Amsterdam

L’horreur domine le mois d’octobre. Après avoir fait ses débuts à la première place le week-end dernier, le nouveau film de Paramount Le sourire a conservé sa place de n ° 1 pour la deuxième semaine consécutive. Le film devrait rapporter 17,6 millions de dollars avec une baisse de seulement 22%, ce qui est un exploit particulièrement remarquable pour les films d’horreur. Le sourire a maintenant gagné près de 90 millions de dollars dans le monde.





Le sourire a également réussi à devancer deux nouvelles sorties, avec la comédie familiale de Sony Lyle, Lyle, Crocodile récoltant 11,5 millions de dollars avec ses débuts dans les salles nationales. Selon THR, le film devait gagner le week-end, bien que Sony s’attende toujours à ce qu’il se comporte bien le jour des peuples autochtones lundi pour gagner environ 13,4 millions de dollars.

de David O. Russell Amsterdam, quant à lui, est bien en deçà de ses objectifs. Malgré un casting étoilé comprenant des noms comme Margot Robbie, Anya Taylor-Joy et Christian Bale, le film n’a tout simplement pas attiré le public, rapportant environ 6,5 millions de dollars au box-office. Ce n’est pas bon quand le budget était de 80 millions de dollars, ce qui fait Amsterdam une bombe au box-office.





Bombardement d’Amsterdam de David O. Russell

Après Amsterdamle film Viola Davis La femme roi a atterri à la 4e place avec 6,5 millions de dollars, tandis que Olivia Wilde Ne t’inquiète pas, chérie est tombé au n ° 5 à 5,3 millions de dollars. Une réédition de Avatar a également bien réussi à tirer 2,6 millions de dollars pour ajouter au transport de sa course actuelle; il arrive au n ° 6.

La comédie romantique Frères a chuté de 56% avec son transport de 2,15 millions de dollars. Parce que le film présente une distribution principale entièrement composée d’acteurs LGBTQ +, la star et co-scénariste Eichner a suggéré que l’homophobie pourrait être à blâmer lorsque le film a échoué avec son week-end d’ouverture. Même avec de bonnes critiques et l’espoir d’Universal que le bouche-à-oreille amènerait plus de gens à voir le film ce mois-ci, il semble plus que la sortie en salles du film sera un raté.

Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le week-end au box-office sur The Numbers, et vous pouvez également consulter la liste complète des dix meilleurs pour le week-end ci-dessous.