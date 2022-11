Smile dépasse les 200 millions de dollars au box-office

Le film d’horreur Le sourire s’est avéré être l’un des meilleurs films de l’année pour le genre, ses bénéfices au box-office continuant de grimper. Présenté en salles en septembre, le film devait à l’origine passer directement au streaming avec une sortie sur Paramount +. Déplacement Le sourire sur grand écran s’est avéré être une décision intelligente avec le film sur la façon dont l’atterrissage à 99,1 millions de dollars a gagné au pays avec 103,8 millions de dollars supplémentaires provenant de l’étranger. Son total global de 202,9 millions de dollars fait du film un énorme succès pour Paramount compte tenu du modeste budget de 17 millions de dollars.





Par Variety, le président et chef de la direction de Paramount Pictures, Brian Robbins, a déclaré dans un communiqué: «La performance mondiale spectaculaire de Smile démontre ce qui est vraiment possible lorsque vous proposez une campagne de marketing brillamment collante en plus d’un film d’horreur de haut niveau magistralement réalisé. Merci à tous nos partenaires créatifs, au réalisateur Parker Finn, à l’incroyable distribution et à nos meilleures équipes de production, de marketing et de distribution pour avoir créé une expérience de divertissement commune que le public cinéphile ne peut trouver que dans les salles ! »

Le film ne jouant que dans les salles, ainsi que des critiques positives et le bouche à oreille, a continué à inciter les fans d’horreur à vérifier Le sourire sur grand écran. Sa campagne de marketing unique est un autre facteur qui a aidé Le sourire trouver son succès au box-office. Cela inclut l’embauche d’acteurs pour assister aux matchs de la MLB et regarder directement la caméra tout en portant des T-shirts avec le mot « SMILE », tout en arborant un sourire effrayant. Les images des acteurs sont devenues virales et ont attiré beaucoup d’attention sur le film.





Smile est un succès auprès des fans d’horreur

Paramount Pictures

Alors que Le sourire est un film d’horreur original, il se tenait debout sur le très populaire Halloween la franchise. Halloween se termine s’est vanté du retour de Jamie Lee Curtis pour une dernière suite, mettant fin à sa querelle de longue date avec Michael Myers. Alors que le film a été simultanément mis à disposition sur Peacock et a reçu des critiques négatives, Halloween se termine est un succès financier avec un gain de 102,9 millions de dollars au box-office national, contre un budget de 33 millions de dollars.

Pourtant, même avec la sortie du film deux semaines plus tôt, il convient de noter que Le sourire a encaissé environ 100 millions de dollars de plus que Halloween se termine. Le sourire avait également réussi à attirer plus que le film de Michael Myers après le deuxième week-end de ce dernier en salles. Étant donné combien d’argent de plus Halloween se termine aurait besoin de faire à ce stade pour rattraper son retard, il semble peu probable qu’il corresponde aux bénéfices réalisés par Le sourire.

Le sourire a été écrit et réalisé par Parker Finn. Il met en vedette Sosie Bacon, qui a reçu des éloges du père Kevin pour son rôle dans le film, aux côtés de Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn et Rob Morgan.

Le sourire est toujours à l’affiche dans les salles de cinéma. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle du film ci-dessous.