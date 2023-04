Smile 2 officiellement annoncé par Paramount à CinemaCon

Une suite du film d’horreur à succès de l’année dernière Sourire est maintenant officiellement en préparation. Les nouvelles passionnantes (et horrifiantes) qui Sourire 2 est actuellement en développement a été faite lors du panel Paramount Pictures à CinemaCon, avec le président et chef de la direction de Paramount Pictures Brian Robbins faisant l’annonce.





Sorti l’an dernier, le premier Sourire est écrit et réalisé par Parker Finn et suit Sosie Bacon dans le rôle du Dr Rose Cotter, qui, après avoir été témoin d’un incident bizarre et traumatisant impliquant un patient, commence à vivre des événements effrayants qu’elle ne peut pas expliquer. Alors qu’une terreur écrasante commence à s’emparer de sa vie, Rose doit affronter son passé troublant pour survivre et échapper à sa nouvelle réalité horrifiante. Réalisé par Parker Finn dans ses débuts au cinéma et basé sur son court métrage de 2020 Laura n’a pas dormi, souriez met en vedette Sosie Bacon (Narcos : Mexique, jument d’Easttown), Jessie T.Usher (Les garçons), Kyle Gallner (Crier), Caitlin Stasey (APB, pont et tunnel), Robin Weigert (Histoire d’horreur américaine, Deadwood), Judy Reyes (Gommages), Rob Morgan (Choses étranges), et Kal Penn (Harold et Kumar).

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sourire a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, qui ont loué la performance principale de Sosie Bacon et la façon dont le film utilise le surnaturel pour explorer le tourment du traumatisme. La première sortie a également réussi à ce qui est nécessaire pour devenir la prochaine grande franchise d’horreur : surperformer au box-office. Smile a connu un énorme succès financier, rapportant plus de 217 millions de dollars dans le monde contre un budget de 17 millions de dollars. Nul doute que le studio espère plus de la même chose avec Sourire 2.





Le réalisateur de Smile, Parker Finn, a taquiné comment il abordera la suite

Paramount Pictures

Alors que les détails de ce Sourire 2 impliquera de rester un mystère à l’heure actuelle, Sourire le réalisateur Parker Finn a déjà expliqué comment il envisageait d’aborder la suite de l’horreur. Bien qu’il ait fait Sourire avec l’intention d’en faire un film autonome, il a intentionnellement laissé quelques fils suspendus au cas où Sourire est devenu la prochaine grande franchise d’horreur.

« J’ai fait Sourire pour, bien sûr, être autonome, raconter toute sa propre histoire. Je ne pensais pas dans un million d’années qu’il y aurait une telle demande pour une suite », a expliqué le cinéaste. « Mais cela dit, je pense qu’il y a certainement des choses à l’intérieur du film qui restent délibérément inexplorées et qui seraient très excitantes à plonger, et aussi des choses que je n’ai pas eu l’occasion de faire sur le premier à cause des contraintes budgétaires. ou si cela ne correspondait pas tout à fait à l’histoire, je pense que ce serait vraiment excitant.

Pendant que nous nous asseyons et réfléchissons à ce qui pourrait arriver dans Sourire 2, Finn a également taquiné la manière « inattendue et surprenante » dont il ramènera l’entité terrifiante et mystérieuse. « Je sens toujours que je ne veux jamais me répéter ouvertement ou faire la même chose que je viens de faire, mais je pense qu’il pourrait y avoir un moyen vraiment excitant d’être plus dans le monde de Smile, mais quelque chose de très inattendu et surprenant pour un public avec beaucoup de tours de passe-passe », a-t-il déclaré.