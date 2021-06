« Smells Like Teen Spirit » atteint un nouveau record sur Spotify

30 ans se sont écoulés depuis la sortie de « Nevermind », considéré comme l’un des albums les plus importants de l’ère du rock moderne et celui qui a permis l’ascension de l’un des groupes les plus emblématiques de la scène grunge : Nirvana.

Quelques mois seulement après son arrivée sur Spotify, le chef-d’œuvre de Kurt Cobain et compagnie atteint un nouveau record de reproductions grâce à son premier single « Smells Like Teen Spirit », qui a déjà atteint un nombre surprenant d’un milliard de reproductions dans la plateforme, confirmant sa pertinence comme l’un des hymnes les plus importants du rock.

La remarquable chanson Nirvana rejoint désormais le groupe sélect composé d’environ 150 chansons qui, depuis leur arrivée sur Spotify, ont atteint plus d’un milliard de vues, dont des chansons du groupe britannique Queen « Another One Bites The Dust », « Bohemian Rhapsody » ou « Ne m’arrêtez pas maintenant ».

Parmi les chansons qui sont très proches d’atteindre cette marque de reproductions sur Spotify on peut citer Guns N’ Roses avec « Sweet Child O’ Mine », qui avoisine les 975 millions de reproductions et « Back In Black » d’AC/DC, qui atteint environ 800 millions de reproductions.

La nouvelle marque de « Smells Like Teen Spirit » sur Spotify rejoint la liste des réalisations que Nirvana continue encore d’accumuler avec l’arrivée de son matériel sur internet, puisque le clip vidéo officiel de la chanson a atteint le milliard de vues sur YouTube dans l’année 2019.

En septembre prochain, « Nevermind » fêtera officiellement ses 30 ans d’existence. Krist Novoselic, ancien bassiste de Nirvana, a indiqué la possibilité de faire une nouvelle édition de l’album dans le cadre des célébrations avec les fans. Au cours de cette même interview, son partenaire Dave Grohl a révélé que le groupe n’avait jamais imaginé le niveau de succès que présentait cet album après sa sortie.