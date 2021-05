Smashing Pumpkins annonce l’événement virtuel anniversaire « Gish »

Halloween T-Shirt Femme Halloween Pumpkin - Universal Monsters - Noir - L - Noir

Frissonnez avec les maîtres de l'horreur et la collection Universal Monsters ! Tous vos monstres préférés sont présents, de Frankenstein, à la Momie de la Créature du Lagon Noir à Wolfman ... quel est votre film d'horreur classique préféré ? Assurez-vous de choisir le bon et faites attention... vous ne voudriez vraiment pas tomber sur un personnage vexé dans une allée sombre ... surtout si vous avez un T-Shirt à l’effigie de son plus grand rival monstre ! Fabriqué dans un coton confortable tout doux, ce T-shirt a un col rond et un tombé impeccable. Produit sous licence officielle vous pouvez être sûr de sa qualité ! Et en plus l'imprimé sur le devant est super stylé. Détails : 100% Coton Tee ShirtUn Produit Officiel ! Coton qui provient de sources éthiques Coupe slim, si vous préférez un style plus large veuillez commander une taille au dessus