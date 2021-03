Smash Mouth filtre l’affiche de l’édition 2021 de Corona Capital Guadalajara | 45S

Que se passe-t-il Dr García? Guadalajara s’habille depuis, apparemment, l’édition 2021 du festival Corona Capital a été confirmée dans la célèbre ville mexicaine.

L’information est devenue virale après que le groupe Smash Mouth a divulgué l’affiche des groupes qui se produiront lors de l’événement susmentionné. Parmi eux se trouvent The Strokes, Kings Of Leon, The Hives et plus encore. Le message a déjà été supprimé, mais des médias indépendants ont pu capturer l’image.

Quelle surprise. Nous restons dans une situation de pandémie, c’est pourquoi de nombreux événements massifs dans le monde ont été annulés; cependant, la Crown Capital aurait décidé d’organiser son retour triomphant de toute façon.

Jusqu’à la clôture de cette note, l’organisation du festival n’a rien confirmé, mais nous espérons que bientôt ils pourront nous donner plus de détails sur ce concert.