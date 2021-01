Smartphones Samsung: l’alimentation et les écouteurs disparaissent lentement

Samsung inclura rarement des adaptateurs secteur et des écouteurs avec les nouveaux smartphones. On dit que les utilisateurs sont plus susceptibles de vouloir recycler leurs accessoires. Le changement ne doit pas venir soudainement, mais est planifié étape par étape.

La série Galaxy S21 a montré la voie: les alimentations et les casques ne se retrouvent plus dans l’emballage des nouveaux smartphones. Selon une série de questions et réponses internes, Samsung croit en un « retrait progressif » de l’adaptateur secteur et des écouteurs en tant qu’accessoire de téléphone mobile. L’entreprise cite la raison pour laquelle, selon sa propre observation, les utilisateurs de Galaxy recyclaient plus souvent leurs accessoires et accordaient plus d’attention aux décisions durables dans la vie quotidienne. Le passage au port USB-C aide depuis 2017, car les anciens blocs d’alimentation sont également compatibles avec les nouveaux modèles Galaxy.

Les utilisateurs doivent acheter eux-mêmes de meilleures alimentations à charge rapide

Le hic, c’est que des technologies de charge de plus en plus rapides sont développées pour les smartphones. Si les utilisateurs souhaitent les utiliser, ils devront à l’avenir acheter les blocs d’alimentation requis séparément. Omettre une fonctionnalité et commercialiser cette omission en tant que fonctionnalité a une certaine tradition dans le secteur des smartphones depuis l’arrêt de la prise casque de l’iPhone 7.

51000 tonnes de déchets électroniques d’alimentation par an dans l’UE

Depuis l’iPhone 12, Apple attend également des utilisateurs qu’ils se passent de bloc d’alimentation et d’écouteurs. Auparavant, Samsung s’était moqué du fait qu’Apple se passait de l’alimentation électrique de l’iPhone 12. La société a ensuite silencieusement retiré le ridicule.

Les chargeurs de téléphones intelligents représentent une part plus importante des déchets électroniques que les câbles – les 51 000 tonnes par an dans toute l’UE, selon le Parlement européen. Cependant, la majorité des déchets électroniques sont constitués d’appareils de chauffage et de refroidissement.