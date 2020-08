Smartphones Huawei sans licence Android: aucune mise à jour dans un avenir prévisible

Vous possédez un smartphone Huawei et vous ne savez pas quoi faire ensuite? Ensuite, vous vous sentez comme de nombreux utilisateurs des appareils chinois. Nous vous informerons de l’état actuel et vous donnerons un aperçu des évolutions possibles du différend commercial.

La licence d’exception a expiré à la mi-août 2020, avec laquelle les fournisseurs qui utilisent des appareils Huawei étaient toujours autorisés à échanger avec la société, rapporte le Washington Post. Cela affecte principalement les petits fournisseurs de réseau qui utilisent la technologie Huawei. En fin de compte, cependant, la licence expirée affecte tous les utilisateurs des smartphones et tablettes de la société qui exécutent Android comme système d’exploitation.

Plus de mises à jour rapides pour le moment

En mai, le différend commercial entre les États-Unis et la Chine a atteint un nouveau sommet, et Huawei en est la principale victime. À ce stade, l’administration Trump a cessé de négocier avec la société de technologie par décret pour une autre année – jusqu’à la mi-mai 2021. Cependant, il y avait une exception pendant trois mois pour permettre aux petits fournisseurs de réseau – ou utilisateurs – de passer à une autre technologie. passer à un autre smartphone. Cela a maintenant expiré.

Cela signifie que pour le moment, il n’y a plus de mises à jour pour les smartphones Huawei exécutant Android comme système d’exploitation. Parce que jusqu’à présent, Google et Huawei ont pu travailler ensemble dans une mesure limitée en raison de la règle d’exception et activer les mises à jour pour les appareils qui sont déjà entre les mains des utilisateurs.

Huawei ne devrait recevoir les mises à jour de sécurité (le cas échéant) que si elles sont également disponibles pour la version open source d’Android disponible gratuitement. On ne sait toujours pas combien de temps les temps d’attente pour les utilisateurs seront en conséquence.

Espoir pour le choix

Les smartphones qui sont sur le marché depuis l’interdiction ne sont même plus autorisés à offrir des services Google. En plus du Google Play Store en tant que source la plus importante pour les applications, cela s’applique également aux applications Google elles-mêmes, par exemple Google Maps ou Gmail. Afin de contourner le verrou, la société chinoise a publié le Huawei P30 Pro New Edition – car les services Google y sont toujours autorisés.

L’interdiction commerciale affecte de loin non seulement le logiciel, par exemple Android comme système d’exploitation. Il n’a été annoncé que récemment qu’un chipset Kirin maison pourrait être utilisé pour la dernière fois dans le Huawei Mate 40. Parce que les fournisseurs de Huawei dépendent également des composants américains. Il reste à voir comment le différend commercial se poursuit. En Chine, les élections américaines de l’automne sont susceptibles d’être attendues avec impatience – bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un éventuel successeur de Trump lèvera l’interdiction.