Smartphones 5g: Ces Modèles étaient Particulièrement Populaires En Septembre

… le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung! Septembre 2020 a été le dernier mois où Android était hors de la concurrence dans les ventes 5G. Car en octobre, les deux premiers iPhones 5G sont apparus avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. Il est donc passionnant de voir comment le marché des téléphones 5G va évoluer.

Avec un prix de plus de 1000 euros, le Galaxy Note 20 Ultra est dans la catégorie premium. Mais cela n’enlève rien au succès de l’appareil. Selon l’agence d’études de marché Counterpoint Research, ce modèle représentait cinq pour cent de tous les smartphones 5G vendus dans le monde en septembre. Les Huawei P40 Pro et Nova 7 viennent en deuxième et troisième position sur cette liste. Si le P40 Pro est également un produit phare, le Nova 7 se retrouve dans le milieu de gamme avec un prix d’environ 400 euros.

La Chine mène le marché de la 5G

Les dix téléphones 5G les plus vendus comprennent sept modèles chinois des fabricants Huawei, Honor, Vivo et Oppo. La Chine représente toujours la part du lion du marché mondial de la 5G avec 60%, le succès des marques chinoises dans cette métrique n’est donc pas surprenant. La 5G n’est plus uniquement réservée aux produits phares – grâce aux chipsets bon marché de Qualcomm ou Mediatek. Quatre des dix smartphones 5G les plus vendus appartiennent à la catégorie «classe moyenne» ou «budget».

Apple n’est pas représenté dans cette liste, car on sait que la société n’a osé franchir le pas vers la 5G avec l’iPhone 12. Les premiers modèles sont apparus en octobre 2020 – et la nouvelle norme de réseau est l’un des principaux arguments en faveur de la mise à niveau. Vous pouvez découvrir ce que l’appareil a d’autre à offrir dans notre examen. Et si vous ne voulez pas d’iPhone, vous avez suffisamment de choix. Parce que le marché regorge de 200 smartphones 5G différents dans le monde. À titre de comparaison: au début de 2020, il n’y avait que 50 modèles au choix.