Smartphones 2021: nous anticipons ces tendances

L’année 2020 nous a apporté de nombreux smartphones différents. Surtout, la technologie s’est améliorée. Mais à quoi cela ressemble-t-il en 2021? Une chose ou une autre créera-t-elle une tendance? Nous jetons un œil à l’intérieur de la boule de cristal.

Les smartphones s’améliorent chaque année. Que ce soit les performances techniques, la robustesse ou les modules caméra. On peut également s’attendre à de super appareils en 2021 qui éclipsent beaucoup en termes de performances ou d’innovation. Mais certaines choses devraient appartenir à la bonne norme à l’avenir.

5G sans frais supplémentaires

Quiconque souhaite se préparer à la nouvelle norme de communication mobile a besoin d’un smartphone correspondant. Des modèles comme le Samsung Galaxy S20 sont disponibles avec la 5G. Le hic: Dans certains cas, un supplément élevé est dû.

Le Xiaomi Mi 10T Pro prend en charge la 5G (© 2020 COURBE)

Étant donné que l’expansion du réseau progresse également ici, il serait louable que tous les smartphones arrivent sur le marché avec la 5G en standard à l’avenir. Le dernier chipset Snapdragon 888 de Qualcomm a déjà intégré directement les modes 5G.

Dégâts de chute? Aucun problème!

L’iPhone 12 a attiré beaucoup d’attention sur de nombreux aspects. Un point parfois négligé est sa robustesse, qui a fait du smartphone une belle apparence dans de nombreux tests de résistance.

Grâce au verre «Ceramic Shield» et au cadre en acier inoxydable, l’iPhone 12 est très robuste (© 2020 COURBE)

L’iPhone 12 le doit principalement au nouveau verre «Ceramic Shield», qui rend les dommages à l’écran beaucoup moins probables. Ce succès pourrait motiver d’autres fabricants à rendre leurs écrans plus stables également.

« Mini » smartphones avec Android

Apple célèbre un grand succès avec son iPhone 12 mini et la plus petite version du produit phare est très appréciée des utilisateurs. Si, en revanche, vous appelez Android chez vous, le marché semble plutôt sec. Certains modèles sont déjà très petits et pratiques, mais ils ne se rapprochent pas de 5,4 pouces d’Apple.

L’iPhone 12 mini est beaucoup plus petit que l’iPhone 12 (© 2020 Apple)

Cela pourrait changer en 2021. Les fabricants ont pu constater que les petits smartphones sont toujours très demandés et décident de commercialiser une version mini de bon nombre de leurs modèles. Alors peut-être qu’un Galaxy S21 Mini ou un Xiaomi Mi 11 Mini pourrait nous attendre l’année prochaine. Qui sait.

Écrans enroulables au lieu de téléphones pliables

Le succès des smartphones pliables n’est pas encore atteint. De nombreux utilisateurs semblent préoccupés par la stabilité. Parce que les affichages des appareils précédents étaient très fragiles. Cela pourrait changer en 2021 avec les premiers écrans enroulables.

Avec cette technique, l’ensemble de l’appareil n’est pas enroulé. Au lieu de cela, l’écran élastique peut simplement être agrandi. Cela fait de l’appareil un hybride d’un téléphone mobile et d’une tablette.

Oppo a déjà annoncé un smartphone enroulable avec le X 2021. Reste à voir si ces appareils représentent l’avenir et si les grands fabricants comme Samsung ou Apple se consacreront également au sujet. Ces smartphones ont du potentiel. La technologie doit simplement être mature.

Caméra sous l’écran

Restons avec l’écran. Une encoche a complètement disparu dans de nombreux modèles actuels. Au lieu de cela, la caméra selfie est dans un petit trou de perforation. Mais est-ce qu’une niche de caméra doit même l’être?

Une option est une caméra rétractable dans le cadre de l’appareil. Celui-ci utilise, entre autres, le Motorola One Hyper. Mais une caméra frontale sous l’écran serait mieux. Ceci est actuellement disponible avec le ZTE Axon 20 5G.

Peut-être que ce spectacle appartiendra bientôt au passé (© 2020 COURBE)

Cependant, cette technologie n’est pas encore complètement développée, car la position de la caméra peut être reconnue lors de la lecture vidéo, par exemple. Mais peut-être que cela changera en 2021 et que nous aurons des appareils sophistiqués avec un plein écran.

Au moins 90 Hz pour tout le monde

Un autre point devrait être la norme pour les écrans l’année prochaine: un taux de rafraîchissement d’au moins 90 Hz. Le et même 120 Hz se retrouvent déjà dans certains bons appareils de milieu de gamme tels que le Xiaomi Mi 10T Lite. Et les avantages sont évidents.

Les 120 Hz du Mi 10T Lite attirent le regard lors du défilement. (© 2020 COURBE)

Les smartphones avec plus que la norme actuelle de 60 Hz affichent des animations plus fluides. La différence à 90 Hz et même 120 Hz est clairement visible pendant l’utilisation. Vous pouvez donc supposer que de nombreux autres appareils utiliseront un taux de rafraîchissement plus élevé en 2021.

Module caméra dans une couleur différente?

La caméra pourrait être plus différente du reste du boîtier en 2021 (© 2020 Xiaomi)

Une petite tendance se dessine maintenant lentement: la couleur du module caméra sur certains nouveaux appareils diffère du reste du boîtier. Encore plus de fabricants pourraient prendre cette décision en 2021 et proposer des designs de smartphones plus intéressants. Les meilleurs candidats pour cela sont le Galaxy S21 de Samsung ou le Mi 11 de Xiaomi.