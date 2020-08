Smartphone : Xiaomi , nouveau numéro 3 en Europe devant Huawei

Huawei a fait les gros titres ces dernières semaines après que de nombreux rapports aient confirmé qu’il avait dépassé Samsung au deuxième trimestre 2020 pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde. On pense que le redressement de la Chine avec le COVID-19 a beaucoup aidé Huawei, mais il semble que la société ait été touchée en Europe.

Canalys a dévoilé son classement pour le deuxième trimestre 2020 en Europe, qui répertorie les cinq premiers fabricants de la région. La société est passée de la troisième à la quatrième place et a été dépassée par Xiaomi.

📱The European smartphone market decline narrows in Q2 2020, as shipments recover slowly from the impact of strict lockdown. @Apple posted the strongest Q2 ever in shipments while @Xiaomi displaced Huawei to the become the third largest smartphone vendor in Europe. pic.twitter.com/dW3xJLPXGL

— Canalys (@Canalys) August 5, 2020