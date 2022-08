SmartFilms, prépare le jury du Festival du film réalisé avec des téléphones portables

in

Films intelligents

La création d’une nouvelle catégorie pour faire des films et du journalisme avec des téléphones portables a également été annoncée.

Le jury est prêt pour la V édition du Festival du film réalisé avec des téléphones portables (Photo : imago7)

Vous ne savez jamais quand le dernier match d’une idole aura lieu dans le stade qui se rend à lui tous les 15 jours. Tout peut arriver sur le terrain, ou même en dehors avant le match. Une blessure, une différence avec l’entraîneur, un transfert millionnaire de dernière minute, une expulsion. Il existe différentes possibilités pour que cela se produise. Mais comment raconter cette histoire ? Il y a un moyen de le faire : via le téléphone portable.

Même si cela n’en a pas l’air, enregistrer ces moments où vous l’avez proche peut fonctionner comme des scènes ou des séquences qui aideront à construire l’histoire du dernier match de l’idole. Cependant, tout n’est pas football. L’exemple précédent peut également être traduit dans n’importe quelle portée et dans n’importe quel espace. L’important est d’avoir l’impatience de raconter quelque chose à travers des images. Un outil actuel pour cela est le téléphone mobile.

Lors de la présentation du jury de la V édition de SmartFilms, la directrice du Festival du film réalisé avec des téléphones portables, Damara Aguilar, a souligné qu’aujourd’hui plus de portes sont ouvertes pour la génération de contenu audiovisuel. Alors que l’industrie cinématographique traditionnelle est petite et sélective, Des propositions telles que SmartFilms offrent la possibilité d’entrer dans le cinéma depuis une autre tranchée.

A cette fin, SmartFilms est complété par des laboratoires d’ateliers créatifs dont le but est que de nouveaux talents aient formation et connaissances pour le développement de vos projets. En ce sens, Izrael Moreno, de la Faculté de cinéma, a partagé avec Spoiler que l’utilisation du téléphone portable pour raconter des histoires doit aller au-delà de la simple prise de l’appareil : « Il ne s’agit pas de créer et de créer du contenu, mais de penser au contenu. Vous devez renforcer la pensée de ce que vous voulez dire. Nous n’avons pas besoin de bric-à-brac, nous avons besoin de contenu intelligent. »

Jury et catégories de SmartFilms

Les acteurs Sam Nicholson, Mabel Cadena, Alejandra Bogue, Luis Felipe Tovar, Arturo Barba ; les réalisateurs Rodrigo Reyes, Claudia Sainte-Luce et Andrés Kaiser ; la productrice Lucía Carrera, entre autres, composent le jury de la V édition du Festival du film fait avec des téléphones portables.

Pour cette édition, SmartFilms étend le nombre de ses catégories de quatre à cinq : Professionnel, Spot publicitaire, Amateur, Film vertical et Reportage mobile (alliance avec N + Noticias.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂