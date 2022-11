SmartFilms MX, la possibilité de faire des films avec un téléphone portable

Films intelligents 2022

Faire des films avec un téléphone portable a trouvé un créneau au Mexique pour l’émergence et le développement de talents.

SmartFilms Mexico 2022, le meilleur du cinéma réalisé avec un téléphone portable (Photo : Spoiler)

Il s’agit d’oser prendre le téléphone portable et d’y voir un outil pour raconter des histoires audiovisuelles pensées comme des films, et non comme de simples vidéos qui renforcent les comptes personnels sur les réseaux sociaux. Au Mexique sont un grand nombre de ses habitants qui ont un cinéaste ou un scénariste à l’intérieur et souvent, ils n’ont pas d’options pour s’explorer dans ces facettes.

Aujourd’hui, ils trouvent cette installation sur leur mobile. Ils ont également des incitations dans des projets tels que SmartFilms Mx, le festival du film réalisé sur les téléphones portables. Jeunes et moins jeunes sont motivés pour créer à partir de la réalisation, de l’écriture ou du jeu, en plus de s’essayer au montage et à la production.

Dans le cadre du SmartFilms Mexico Festival 2022, Sam Nicholson a fait une apparition en tant qu’invité spécial. Le célèbre post-producteur hollywoodien et PDG fondateur de Stargate Studios a particulièrement encouragé les jeunes en leur disant de croire en leurs idées : « C’est incroyable le niveau de créativité que vous voyez à ce festival. Vous n’avez pas besoin d’une grande équipe ou de tonnes de caméras pour faire avancer les choses. Ce qu’il faut, c’est avoir une histoire et la passion de raconter cette histoire.

Un autre des invités du gala était la chanteuse Concha Buika, qui a parlé de la relation entre la musique et le cinéma, en particulier en ce qui concerne la musicalisation des films réalisés sur un téléphone portable car les créateurs peuvent ne pas l’envisager en raison de droits, de temps ou de décision créative. : « La musique, grâce au cinéma, a pris une autre dimension. Avant on était plus unis entre écrivains, musiciens et cinéastes. Puis nous nous sommes séparés. Mais j’encourage les jeunes créateurs à nous rejoindre. Pour cela, je les encourage aussi à sentir qu’ils ont le pouvoir de le faire, à se faire confiance en ce dont ils sont capables.

Une autre incitation est venue d’Erick González, directeur marketing de Suzuki Mexique. En tant que parrain du festival, il considérait que il est important de guider les créateurs dans l’exercice du storytelling. Il a donné l’exemple de l’alternative des spots publicitaires comme vitrine pour expérimenter, tester et peaufiner les qualités : « Nous apporterons une production professionnelle à l’endroit gagnant de ce festival. C’est une façon d’encourager nos futurs talents ».

