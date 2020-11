Smart TV 55 pouces: 10 téléviseurs recommandés dans toutes les gammes de prix

Les téléviseurs intelligents en 55 pouces sont particulièrement populaires et sont proposés en abondance par les fabricants. Des appareils peu coûteux à la classe premium, à peu près tout est disponible dans cette taille. Nous vous présentons dix appareils recommandés et vous aidons à naviguer dans la jungle télévisée.

1. Samsung Q60T: écran QLED lumineux

Le Samsung Q60T est un téléviseur QLED relativement bon marché.

Le Q60T marque actuellement l’entrée dans la gamme de produits QLED de Samsung, qui représente les téléviseurs LCD 4K haut de gamme. Équipé d’un affichage à points quantiques et d’un double rétroéclairage LED, le téléviseur peut afficher des gradations de couleur et de contraste particulièrement fines, atteint un niveau de luminosité élevé et promet également des tons noirs riches lorsqu’il est vu du centre. L’appareil est complété par le portail Smart TV très étendu et facile à utiliser de Samsung. Les inconvénients sont les angles de vision limités, de sorte que le téléviseur est mieux adapté pour regarder la télévision seul ou par paires, et il existe également de meilleurs téléviseurs pour le bombast HDR. Néanmoins: Recommandé pour un QLED débutant.

2. LG CX9LA: OLED avec 120 Hz

En tant que téléviseur OLED d’entrée de gamme, le CX9LA fait bonne figure.

Le LG CX9LA possède une dalle OLED et maîtrise ainsi un écran noir presque parfait sous tous les angles. En outre, il existe un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz en combinaison avec la connexion HDMI 2.1. Cela rend également la télévision intéressante pour les joueurs, qu’ils y connectent une console nouvelle génération ou un PC. Nvidia G-Sync, VRR et AMD FreeSync pour une image fluide sans fissures ni bégaiement sont également proposés. L’inconvénient est essentiellement le prix du téléviseur premium, mais ce n’est pas inhabituel pour un téléviseur OLED.

3. Philips PUS 7354/12: pour les ventilateurs Ambilight

Si vous voulez Ambilight, vous ne pouvez pas éviter Philips.

Les téléviseurs Philips sont surtout connus pour leur technologie Ambilight. Le PUS 7354/12 ne déçoit pas non plus à cet égard. La qualité du panneau LCD 4K n’est pas tout à fait au niveau des appareils QLED d’autres fabricants, mais Philips propose tous les formats HDR importants avec HDR10, HLG, HDR10 + et Dolby Vision. Grâce à la plate-forme Android TV, le téléviseur a également accès à une vaste gamme d’applications.

4. Sony KD-55XH9077: le téléviseur pour les joueurs sur console

Sony fait de la publicité entre autres avec la PlayStation 5 pour ses téléviseurs.

Le KD-55XH9077 devrait plaire aux gamers notamment avec son écran 4K rapide à 120 Hz et le faible délai d’entrée de 7,2 millisecondes pour un téléviseur. Il existe également des fonctionnalités telles que le passage automatique en mode jeu (ALLM) et le VRR pour un affichage fluide de l’image lorsque vous jouez. Pour une véritable sensation de home cinéma, il existe également un support pour Dolby Vision et Dolby Atmos ainsi que des tonnes d’applications grâce à Android TV. Et oui: la télévision est également parfaitement adaptée pour une Xbox. Cependant, le téléviseur n’utilise pas « X-wide Angle » pour une bonne stabilité de l’angle de vision, il existe donc de meilleurs appareils pour regarder la télévision en groupe.

5. OK. ODL 55750UV: Fire TV pour les débutants

Le téléviseur 55 pouces de OK. donne accès au portail Fire TV.

Le OLD 55750UV est un téléviseur ultra-HD avec HDR du segment d’entrée de gamme. Outre les formats HDR tels que Dolby Vision, le portail Smart TV intégré est un point fort particulier. Ici, OK définit. à savoir sur la plate-forme Fire TV d’Amazon, y compris la vaste gamme d’applications, comme le sait le Fire TV Stick. L’assistant vocal Alexa est également à bord. Il faut se passer de fonctionnalités haut de gamme pour les jeux et d’un écran HDR particulièrement impressionnant, mais il y a beaucoup à offrir pour un téléviseur d’entrée de gamme.

6. Xiaomi Smart TV 4S: Android TV pour peu d’argent

Le premier téléviseur intelligent de Xiaomi veut marquer avant tout sur le prix.

Le fabricant chinois Xiaomi a depuis longtemps non seulement construit des smartphones. Avec les Smart TV 4s, la société propose également un téléviseur Ultra HD à un prix incroyablement compétitif. Insolite pour sa gamme de prix, le téléviseur est doté d’un élégant cadre en aluminium. Xiaomi utilise l’interface Android TV, y compris l’Assistant Google comme logiciel. Un Chromecast intégré fournit encore plus de contenu. Selon la classe, il n’y a pas de fonctionnalités de jeu spéciales et l’accent n’est pas mis sur l’écran HDR.

7. Grundig GUB 7040: un Fire TV avec un écran

Le Grundig GUB 7040 est un véritable Fire TV.

Un autre appareil avec Fire TV intégré: le Grundig GUB 7040 est un téléviseur 4K sans fioritures prenant en charge les formats HDR 10 et HLG. En dehors de cela, ce sont surtout les services Amazon, les nombreuses applications de streaming du portail Fire TV et la commande vocale Alexa ainsi que le petit prix qui distinguent cet appareil. Sinon, le principe s’applique à nouveau: une classe d’entrée de gamme, donc pas de fonctionnalités de jeu modernes et pas d’affichage explosif de contenu HDR.

8. TCL C715: QLED pour les débutants

QLED et Android TV: cette combinaison est uniquement disponible auprès de TCL.

TCL a installé un écran 4K QLED de Samsung dans son C715 et le propose à un prix compétitif. Les avantages de base tels qu’une luminosité raisonnable et une large gamme de couleurs et de contrastes sont donnés ici. Cependant, les clients doivent également renoncer à certaines fonctionnalités telles que le lissage des mouvements et le revêtement antireflet de haute qualité. Le contenu Smart TV est disponible sur le Google Play Store grâce à Android TV.

9. Samsung Q90T: 4K QLED à son meilleur

Le Q90T est l’un des meilleurs téléviseurs LCD du marché.

Avec une luminosité maximale de 2000 nits, le Q90T est le téléviseur le plus lumineux de notre liste. La luminosité de crête élevée est particulièrement visible avec le contenu HDR. Grâce à un rétroéclairage direct à matrice complète, de forts contrastes sont possibles et la lecture à 120 Hz via HDMI 2.1 et un écran antireflet soulignent la qualité premium de l’appareil. L’inconvénient, typique du produit phare, est la gamme de prix haut de gamme.

10. Panasonic TX-55HZW2004: OLED haut de gamme

En matière d’image et de son, Panasonic fait partie de la classe supérieure absolue.

Avec le TX-55HZW2004, nous sommes dans la classe supérieure absolue des téléviseurs 4K. Avec près de 1000 nits, le téléviseur Panasonic possède l’un des écrans OLED les plus lumineux jamais conçus, ce qui profite au contenu HDR. Le TX-55HZW2004 est l’un des rares téléviseurs actuels à prendre en charge le contenu HDR aux formats HDR10 + et Dolby Vision et, comme un régal, l’appareil dispose même d’un système de son 3D intégré avec prise en charge native de Dolby Atmos.