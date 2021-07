Smallville: The Complete Series obtient la toute première sortie Blu-ray pour son 20e anniversaire

Pour terminer. Petiteville s’envole pour la première fois sur Blu-ray en octobre en l’honneur du 20e anniversaire de l’émission primée aux Emmy Awards, avec l’aimable autorisation de Warners Bros. Home Entertainment. Mettant en vedette Tom Welling en tant que jeune Clark Kent dans les années qui ont précédé sa lutte contre le crime en tant que Superman, la série a duré 10 saisons avec 218 épisodes au total. Ils seront tous emballés ensemble sur le nouvel ensemble Blu-ray doublé Smallville : l’édition 20e anniversaire de la série complète sur Blu-ray et DVD.

D’après le communiqué de presse : « Le succès révolutionnaire de 10 saisons primé aux Emmy Awards qui a redéfini les origines du plus grand super-héros du monde est tout ici – de l’arrivée du réfugié de Krypton Kal-El sur Terre à travers son adolescence tumultueuse aux dernières étapes de Clark Kent vers l’embrassement son destin en tant qu’homme d’acier. Revivez une décennie de sensations fortes dans des aventures fantastiques pleines d’action, de cœur et d’humour à profusion, toutes ancrées par la merveilleuse performance de Tom Welling en son centre. Savourez à nouveau l’intégration réfléchie et imaginative de la série et réinvention des personnages emblématiques de l’histoire de DC. Et laissez votre esprit s’élever, remonter et s’éloigner. «

Smallville : l’édition 20e anniversaire de la série complète comprend 2 disques DVD avec plus de 28 heures de bonus publiés à l’origine sur les ensembles de DVD Smallville Seasons 1-10.

Les caractéristiques spéciales comprennent :

: Les Aventures de Superboy – Le pilote original de 1961 avec John Rockwell.

– Le pilote original de 1961 avec John Rockwell. Un regard rétrospectif sur le parcours de 10 ans de la série – Un regard en profondeur, saison par saison, sur la création de cette série télévisée phare. Les faits saillants incluent des interviews de Tom Welling, Eric Durance, Michael Rosenbaum, Phil Morris, John Schneider et bien d’autres, ainsi que de rares séquences en coulisses.

– Un regard en profondeur, saison par saison, sur la création de cette série télévisée phare. Les faits saillants incluent des interviews de Tom Welling, Eric Durance, Michael Rosenbaum, Phil Morris, John Schneider et bien d’autres, ainsi que de rares séquences en coulisses. Une décennie de featurette Comic-Con

Featurette du Festival de Paley

Le 100e épisode de Smallville : la réalisation d’un jalon – Une version étendue de la featurette originale incluse dans l’ensemble de la saison 5.

– Une version étendue de la featurette originale incluse dans l’ensemble de la saison 5. Origine secrète : l’histoire américaine de DC Comics – Un long métrage documentaire retraçant les 75 ans de défis, de créativité et de triomphe de DC.

– Un long métrage documentaire retraçant les 75 ans de défis, de créativité et de triomphe de DC. Commentaires audio, scènes supprimées et étendues, bobines de bâillon, featurettes dans les coulisses et bien plus encore des 10 saisons !

Petiteville met en vedette Tom Welling dans « Clark Kent », Allison Mack dans « Chloe Sullivan », Kristin Kreuk dans « Lana Lang », Michael Rosenbaum dans « Lex Luthor », John Glover dans « Lionel Luthor », Erica Durance dans « Lois Lane », Annette O’Toole dans le rôle de « Martha Kent », John Schneider dans celui de « Jonathan Kent », Justin Hartley dans celui d' »Oliver Queen », Sam Jones III dans celui de « Pete Ross », Cassidy Freeman dans celui de « Tess Mercer », Aaron Ashmore dans celui de « Jimmy Olsen », Eric Johnson dans le rôle de « Whitney Fordman », Laura Vandervoort dans le rôle de « Kara », Callum Blue dans le rôle de « Zod », Jensen Ackles dans le rôle de « Jason Teague » et Sam Witwer dans le rôle de « Davis Bloome ».

Petiteville a également présenté de nombreuses stars invitées notables, dont Terence Stamp, James Marsters, Michael McKean, Ian Somerhalder, Jane Seymour, Brian Austin Green, Pam Grier, Helen Slater, Michael Ironside, Julian Sands, Tori Spelling, Rutger Hauer et Christopher Reeve.

Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Basé sur les personnages de DC Comics, Petiteville a été développé pour la télévision par Alfred Gough & Miles Millar. Ses producteurs exécutifs comprenaient Michael Tollin, Brian Robbins, Joe Davola, Alfred Gough et Miles Millar, James Marshall, Brian Peterson, Kelly Souders, Todd Slavkin, Darren Swimmer, Greg Beeman, Ken Horton et Tom Welling. La série est de Tollin/Robbins Productions, Millar/Gough Ink et Warner Bros. Television.

Smallville: The Complete Series est actuellement disponible sur Digital. Smallville: The Complete Series 20th Anniversary Edition sortira en Blu-ray et DVD le 19 octobre 2021. Cette nouvelle nous vient de Warner Bros. Home Entertainment.

Sujets : Smallville, Superman