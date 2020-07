Small World of Warcraft apporte la tradition de Blizzard au jeu de société culte classique

Il y a une nouvelle version du jeu classique Petit monde, et il s’agit de recréer les nombreuses guerres qui ont eu lieu World of Warcraft. Le jeu de plateau Petit World of Warcraft se déroule à Azeroth, et deux à cinq joueurs peuvent s’affronter pour voir qui prendra le contrôle des différentes zones qui composent les royaumes de l’Est et Kalimdor.

Les joueurs peuvent jouer des rôles comme les elfes de sang, les orcs, les nains et les worgens. Il y a même des races préférées des fans que les joueurs ne peuvent pas choisir dans le MMORPG, comme les Naga et les Ethereals.

Petit monde a été initialement publié en 2009. Il présageait le boom des jeux de société, arrivant sur la scène avant que Kickstarter ne devienne la force qu’il est aujourd’hui en donnant vie à de nouveaux jeux de table. Le jeu de style civilisation de l’éditeur Days of Wonder est réputé pour ses systèmes complexes mais faciles à apprendre et son style artistique attachant. Le jeu a également été porté en tant que produit autonome sur Steam et sur Simulateur de table.

Les règles sont actuellement disponibles pour les joueurs intéressés; le site officiel a un PDF en plusieurs langues disponible pour téléchargement. UNE World of Warcraft Le jeu de société est sorti en 2005, mais il était à l’origine basé sur des individus partant à l’aventure dans des donjons. Petit World of Warcraft se concentre davantage sur la prise de larges pans de territoire et le contrôle des empires. Pour les joueurs déçus par Bataille pour Azeroth‘s Warfronts, ce jeu de société pourrait bien gratter la démangeaison parfaite.

Petit World of Warcraft est disponible en pré-commande sur le Blizzard Gear Store pour 59,99 $. Les commandes seront expédiées le 17 septembre.