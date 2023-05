SM2 Legacy était un mod « Call of Duty » gratuit créé par des fans avec du potentiel. Jusqu’à l’arrivée d’Activision

‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ est, pour beaucoup, y compris cet écrivain, l’un des meilleurs jeux de la franchise à ce jour. C’était un jeu de tir spectaculaire et, à ce jour, on s’en souvient encore affectueusement grâce à un jeu d’armes à feu génial et quelques cartes assorties (Terminal, Rust, toujours dans nos cœurs). Cependant, il s’est passé beaucoup de choses depuis et, actuellement, la saga ne traverse pas son meilleur moment. SM2 Legacy était censé donner aux joueurs la possibilité de jouer à nouveau à l’ancienne, mais Activison Blizzard l’a fermé.

SM2 Legacy revenait (bien) dans le passé. La communauté est quelque peu mécontente de la franchise, avec ‘Warzone 2.0’ et son flirt avec le Payer pour gagner. C’est pourquoi il n’est pas étrange que des projets tiers voient le jour afin de rendre aux joueurs un titre aussi apprécié que celui mentionné ci-dessus. L’un d’eux était SM2 Legacy, un mod gratuit créé par des fans qui visait à tirer le meilleur parti de « Modern Warfare 2 », à le mettre à jour avec plus de fonctionnalités et à l’offrir pour une expérience de tir à l’ancienne.

‘Call of Duty’ plus de 9000. Comme nous l’avons dit, SM2 était un mod « Call of Duty » basé sur le moteur « Call of Duty: Modern Warfare 2 » (bien qu’il soit ensuite passé au moteur « Modern Warfare Remastered »). L’idée de l’équipe de développement, X Labs, était de prendre le meilleur de ‘Modern Warfare 2’, de le pimenter avec plus d’armes et de cartes et de l’offrir aux joueurs. L’idée de l’équipe était de proposer plus de 100 armes de lancement et de mettre en œuvre plus de 40 cartes.

À cela s’ajoutaient le système de séquences de « Modern Warfare 3 », le chat vocal, un emplacement d’arme de mêlée et une refonte du HUD et des menus. Parmi certains des points forts, il y avait la possibilité d’élargir le champ de vision, ce qui pour certains joueurs est essentiel pour mieux contrôler notre environnement et mieux contrôler le recul des armes.

La fin. Qu’Activision a décidé d’y mettre un terme. Comme détaillé par les développeurs eux-mêmes sur son compte Twitter« Aujourd’hui, un membre de l’équipe a reçu une lettre de mise en demeure de la part d’Activision Publishing concernant le projet SM². Nous nous conformerons à cet ordre et fermerons définitivement toutes les opérations. Merci à tous pour votre soutien au cours des 2 dernières années ».

La raison n’est pas claire. S’il s’agissait d’un nouveau mod, il serait peut-être plus logique que cette nouvelle arrive maintenant, mais non. SM2 était disponible depuis deux ans et les créateurs spécialisés dans la franchise génèrent depuis longtemps du contenu à son sujet. Cependant, la vérité est qu’Activision a pleinement le droit de le faire, après que tous les actifs du jeu leur appartiennent. En plus de ce mod, les développeurs ont également ils vont fermer BOIII, un autre mod gratuit très populaire. Et ils ne sont pas les seuls. Plutonium Project propose également des mods du jeu en ligne et même les développeurs eux-mêmes se sont montrés préoccupés (avec un peu d’humour) à ce sujet.

Les mods sont… complexes. La situation des mods a toujours fait débat. Les mods font partie de l’expérience de jeu sur PC, des sociétés comme Steam et Bethesda encourageant leur création et leur distribution via des plateformes officielles. Une autre situation différente est celle qui nous concerne aujourd’hui, car il s’agit de prendre les fichiers d’un jeu et de les utiliser pour créer un titre différent. Cependant, il y a des jeux qui sont nés comme un mod pour un titre plus large, comme « Auto Chess », qui vient de « DOTA 2 » ; ou « Team Fortress », qui était un mod « Quake ». C’est tout aussi complexe que les émulateurs, qui sont récemment revenus sur le devant de la scène.

