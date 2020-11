SM Entertainment taquine les plans futurs de NCT, y compris potentiellement plus de membres et une expansion en Afrique

Lors d’une conférence d’affaires intitulée Meet the Future – Post Pandémie, un des divertissement SMla tête de honchos, Lee Sung Soo, s’est adressé au public. Il a conseillé sur les plans futurs de l’entreprise et de leurs artistes. En particulier, il a révélé des détails sur NCTles plans futurs de, envoyant les fans dans une frénésie.

« 저희 는 일본, 동남아시아, 미국, 유럽, 호주, 그리고 아프리카 까지 NCT 를 확장 할 계획 입니다. 이미 많은 저희 와 계약 한 연습생 들이 열심히 연습 하고 있습니다. 바로 다음 해 에도 꽤나 큰 NCT 의 팀 이 데뷔 를 할 예정 이니까, 기대 해주시기 바랍니다. » pic.twitter.com/1wZ4idivHR – 렷 (@I_Demeanor) 21 novembre 2020

Il a révélé qu’ils envisageaient d’étendre encore davantage le NCT et a énuméré les pays ciblés, dont deux Shockers, l’Europe et l’Afrique.

Pas seulement une équipe, mais NCT 127, NCT Dream, NCT U et WayV – NCT est le moyen qui nous permet d’élargir l’équipe à l’infini. Nous prévoyons d’étendre NCT au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique, en Europe, en Australie et même jusqu’en Afrique la prochaine fois. Vous ne pouvez pas y croire, non? Nous aussi, mais nous y arriverons. De nombreux stagiaires qui ont déjà signé avec nous s’entraînent dur. L’année prochaine, nous prévoyons de lancer une assez grosse unité NCT, alors prévoyez-la. – Lee Sung Soo

De nombreux fans sont abasourdis par la nouvelle, ce qui fait que «NCT Africa» évolue en temps réel sur Twitter.

NCT compte déjà 23 membres au total, suite à des ajouts récents, Sungchan et Shotaro. Les fans ont eu du mal à croire que la société continuera d’élargir l’équipe. Dans d’autres nouvelles, NCT 2020 a récemment effectué un retour réussi avec «Make A Wish» et «From Home», et sera bientôt de retour avec Résonance Partie 2.