« SM Culture Universe »: des connexions intéressantes entre aespa, NCT, SuperM et BoA pourraient marquer le début de la SMCU

Mis à part le talent et les visuels incroyables aespa montrent dans leur premier titre, «Black Mamba», une chose a attiré l’attention des fans: les bonnes relations avec plusieurs autres divertissement SM les retours des artistes.

Quand SuperM sorti « One » en septembre, SHINeede Taemin a été vu à la fin de la vidéo musicale tenant un téléphone avec un logo mystérieux dessus.

Puis, en octobre, la fin de NCT ULe vidéoclip récent «Make a Wish (Birthday Song)» présentait une scène étonnamment déplacée: un chariot de métro rempli de fleurs. Au début, les fans ont pensé que cela pourrait être un indice vers un futur concept NCT.

Bien que les scènes de SuperM et de NCT n’aient pas beaucoup de sens au début, elles se sont toutes réunies avec les débuts du nouveau groupe de filles de SM Entertainment, aespa. Le tout premier teaser vidéo du groupe a révélé que le glyphe vu dans «One» de SuperM était en fait le logo d’Aespa.

Maintenant, la sortie de la première chanson titre d’Aespa, «Black Mamba», a expliqué la scène dans «Make a Wish» de NCT U. Le même chariot de métro apparaît dans le clip vidéo «Black Mamba».

Et ça ne s’arrête pas là. Le clip vidéo «Black Mamba» a un lien unique en soi: une scène post-crédits mettant en vedette l’un des plus grands artistes de la société, le soliste Boa. BoA est sur le point de revenir avec son 10e album, Mieux, le 1er décembre.

Une scène rappelant le concept d’avatar AI d’Aepsa est également apparue dans la récente vidéo «202020 BoA» publiée en l’honneur du 20e anniversaire de BoA depuis ses débuts.

Les fans pensent que toutes ces connexions pourraient être le début de la Univers de la culture SM.

Lors d’un récent sommet de presse, divertissement SM fondateur Lee Soo Man lui-même a présenté aespa comme le premier projet de la Univers de la culture SM (SMCU) – un monde partagé basé sur les artistes et les concepts de l’entreprise.

Comme son nom l’indique, le concept semble s’inscrire merveillede Univers cinématographique et DC Comicsde Univers étendu. Les deux marques basées sur les super-héros ont de nombreux personnages, films, émissions de télévision, livres et plus encore qui se déroulent dans le même monde partagé.

De même, on s’attend à ce que le Univers de la culture SM réunira les artistes actuels et futurs de SM Entertainment. Dans sa déclaration, Lee Soo Man a poursuivi en disant que SMCU exprimera des artistes et de la musique à travers un contenu narratif et est déjà prêt à inclure EXO, Velours rouge, NCT, et plus encore. Alors, gardez un œil sur le prochain clip de BoA pour en savoir plus SMCU astuces!