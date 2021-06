Sly Cooper et MediEvil reçoivent le traitement Funko Pops

La marque de déchets plastiques façonnés Funko Pops ajoute deux nouveaux personnages PlayStation emblématiques à sa gamme : Sir Daniel Fortesque de MediEvil et Sly Cooper de, enfin, Sly Cooper et le Thievius Raccoonus. Cela ne fait pas si longtemps que nous n’avons pas pris le contrôle de Sir Dan dans le remake de MediEvil de la PlayStation 4, mais les fans devraient remonter près d’une décennie pour Sly Cooper: Thieves in Time.

Bientôt : Pop ! Jeux – MediEvil – Sir Daniel Fortesque 💀( @GameStop et EB Games exclusif.) Pré-commandez pour ajouter à votre collection maintenant ! https://t.co/EQ66I9SBJH #Funko #FunkoPop #MediEvil pic.twitter.com/9EF79aSqx4– Funko (@OriginalFunko) 4 juin 2021

Néanmoins, si vous recherchez quelques nouveaux ornements que vous devrez dépoussiérer tous les dix jours environ, ces modèles peuvent être pré-commandés exclusivement auprès de GameStop et EB Games. Tout intérêt? Faites-nous savoir ci-dessous.

