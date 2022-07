Slow Horses, série avec Gary Oldman : distribution complète et intrigue

Plate-forme AppleTV+ ne veut pas être en reste des productions télévisuelles populaires, apportant des séries à gros budget comme l’adaptation du roman de Mick Heron »Chevaux lents ». Le spectacle mettant en vedette Gary Oldman plonge dans le monde clandestin des services secrets britanniques, reflétant un contraste rafraîchissant totalement différent de l’ordinaire du genre.

De quoi parle Slow Horses ?

Après que l’agent du MI-5 River Cartwright ait été humilié par une mission de formation publique qui a mal tourné, il est relégué à Slough House, un département qui confie aux agents exilés les tâches subalternes et administratives du service de renseignement.

Surnommés en interne « chevaux lents », les agents en disgrâce endurent leurs emplois mornes et leur statut en disgrâce, mais tout cela change lorsqu’ils poursuivent un groupe de mécréants inadaptés, les entraînant dans un mystère mortel qui secoue Londres de l’intérieur et laisse leurs homologues plus réputés se battre , devant accepter eux-mêmes une grande mission.

»Slow Horses » ne présente pas ce côté glamour avec lequel tout le monde catalogue la vie britannique. Présentant un environnement décadent où l’intelligence secrète fonctionne à peine, et où le paysage est presque toujours nuageux et plein de pluie. Le spectacle présente toutes les faiblesses imparfaites du monde réel, à la fois en termes de décor et de personnages.

»Slow Horses » est une histoire d’espionnage britannique qui n’a pas peur de montrer le monde réel, mais pas de la manière à laquelle le public s’attend. Bien qu’il soit principalement sans action, il y a beaucoup d’intrigues et de drames pour garder le public captivé, ainsi que des personnages fascinants cherchant ou évitant une chance de rédemption.

Distribution de chevaux lents

La production Apple TV + met en vedette Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb, un bureaucrate qui dirige Slough House qui traite régulièrement mal ses subordonnés dans l’espoir qu’ils démissionneront et ne seront plus sa responsabilité professionnelle, étant un personnage qui se démarque dans le complètement désagréable comme il l’est, avec son apparence et son comportement négligés.

L’autre des protagonistes et dans lequel l’histoire se concentre vraiment est sur Cartwright, un personnage joué par Jack Lowdenun agent frustré par son transfert à Slough House, prêt à prouver qu’il est toujours un incontournable des services secrets, prend sa mission clandestine.

La série comprend également la participation de l’actrice Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Saskia Reeves, Prix ​​Jonathan, Brian Vernel, Freddy Renard, parmi beaucoup d’autres. »Slow Horses » est disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+.