Slow Horses, série avec Gary Oldman : à quand la première de la saison 2

Plate-forme AppleTV+ a révélé la date de diffusion de la saison 2 de »Chevaux lents », la série dramatique mettant en vedette Gary Oldman. Le programme sur un groupe d’espions dans des conditions terribles a débuté sa saison en avril de cette année, mais il semble qu’il reviendra avec six nouveaux épisodes qui sortiront dans quelques mois.

»Slow Horses » suit les membres de Slough House, un département d’espionnage où le MI5 dépose tous les membres qu’ils jugent inaptes. Le chef grincheux et désespéré de Slough House, Jackson Lamb (Oldman), sait que les agents qui s’y retrouvent sont punis et ne sont pas censés faire un véritable travail d’espionnage.

Cependant, son statut unique permet également à Slough House de ne pas être détecté pendant que des complots criminels impliquant des personnes au pouvoir, y compris des secrets de membres du MI5, font l’objet d’une enquête.

Vous pourriez également être intéressé par : Jack Ryan, série avec John Krasinski : date de sortie de la troisième saison

La première saison de « Slow Horses » a vu le chef involontaire de Slough House utiliser son groupe d’inadaptés pour enquêter sur une délicate prise d’otage. Maintenant, la bande-annonce de la saison 2 a révélé que les épisodes suivants concerneront le retour des agents dormants, mettant le MI5 en danger et forçant à nouveau Slough House à agir.

»Slow Horses » est basé sur les romans les plus vendus de l’auteur. Mick Heron, et la saison 2 racontera l’histoire du deuxième livre de la collection intitulé »Dead Lions ». Le casting de la série compte de grands acteurs en plus d’Oldman, comme KRistin Scott Thomas, Jack LowdenSaskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce.

Vous pourriez également être intéressé par: The Witcher, série Netflix: quand est la première de la troisième saison

Avec un concept différent que jamais et un casting plein de stars, il ne faisait aucun doute que « Slow Horses » serait un succès, donc Apple TV + a commandé deux saisons avant la première de la série, c’est pourquoi la saison 2 de la la série a eu une première trop rapidement. Le directeur james hawes il a même filmé la saison 2 dans son intégralité avant la sortie de la première saison.

De même, on s’attend à ce que la troisième saison ne tarde pas à voir le jour une fois la troisième sortie, car Apple TV + était si satisfaite de » Slow Horse » qu’elle a déjà renouvelé la série pour une quatrième saison. , chacun d’eux ayant six épisodes.

Les deux premiers épisodes de la deuxième saison de « Slow Horse » arriveront sur Apple TV+ le 2 décembre 2022.